cea mai bună protecție nu se aplică după ce apar problemele, ci înainte.

Odată cu primele zile calde, ciclurile biologice ale insectelor se reactivează.

Larvele eclozează, coloniile se extind, iar dăunătorii revin în spațiile unde găsesc hrană și adăpost.

Pentru companii, această perioadă este momentul-cheie pentru aplicarea tratamentelor preventive.

ATUM recomandă ca tratamentele de primăvară să fie privite nu ca o formalitate, ci ca o investiție în stabilitate și siguranță.

De ce primăvara contează

După lunile reci, majoritatea insectelor au supraviețuit în stadii ascunse – ouă, larve sau pupae.

Odată cu creșterea temperaturii, activitatea lor biologică explodează.

Prin tratamente preventive în martie-aprilie:

se elimină formele tinere, înainte de maturizare;

se creează bariere chimice și fizice care împiedică reintrarea dăunătorilor;

se stabilizează microclimatul biologic al spațiului.

Rezultatul: o vară fără infestări, fără urgențe și fără costuri suplimentare.

Ce tipuri de spații sunt prioritare

Depozite alimentare și logistice – zone cu umiditate și activitate ridicată. Restaurante și spații HoReCa – risc crescut de muște și gândaci. Clădiri industriale – reactivarea coloniilor din zone tehnice. Birouri și spații publice – prevenție împotriva muștelor și țânțarilor.

ATUM stabilește pentru fiecare categorie un plan dedicat, cu produse diferite, concentrații specifice și o frecvență adaptată sezonului.

Ce face ATUM diferit

✔️ Tratamente planificate preventiv, nu reactive;

✔️ Produse certificate, avizate de Ministerul Sănătății;

✔️ Echipamente moderne, pentru aplicare uniformă și controlată;

✔️ Raportare digitală completă, inclusiv plan de verificare ulterioară;

✔️ Asistență profesională pentru clienții permanenți.

„Prevenția este dovada unei afaceri care funcționează organizat, nu haotic,” spune Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Avantajele pentru clienți

eliminarea costurilor de urgență;

respectarea cerințelor DSP/DSVSA;

siguranță sporită pentru angajați și clienți;

continuitate operațională;

imagine curată și responsabilă.

Un tratament făcut la timp valorează cât zece intervenții reactive.

Primăvara este începutul unui nou ciclu biologic – dar și ocazia ideală pentru companii de a demonstra ordine și responsabilitate.

ATUM asigură pentru județul Sibiu servicii DDD planificate, sigure și documentate, astfel încât fiecare client să aibă control deplin asupra mediului său de lucru.

Pentru că protecția adevărată începe înainte ca problemele să apară.

