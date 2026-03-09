concedierile de la prefectura sibiu: în realitate puțini oameni vor fi dați efectiv afară

Instituția Prefectului va recurge la concedieri, după ce au fost stabilite noile scheme de personal. Cele 53 de posturi din prezent vor fi reduse la un număr de 35.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din țară, în acord cu OUG nr.7/2026. La Instituția Prefectului din județului Sibiu vor rămâne maxim 35 de angajați.

Posturi vacante și angajați care urmează să se pensioneze

Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a declarat că instituția lucrează în prezent la stabilirea noii organigrame. Potrivit acestuia, dintre cele 53 de posturi existente în prezent, 10 sunt deja vacante, iar alte poziții ar putea deveni libere în perioada următoare, deoarece mai mulți angajați se apropie de pensionare.

„În total avem 53 de posturi, dintre care 10 sunt vacante și mai sunt și alte situații, precum colegi care vor ieși la pensie în luna iunie. Deocamdată nu sunt niște posturi vizate. Suntem în procesul de stabilire a noii scheme de personal, iar după finalizarea acesteia vom transmite un comunicat”, a declarat Mircea Crețu.

Conform MAI, la stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum: numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.