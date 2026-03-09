conferință la sibiu despre cum ar trebui să ajungă elevii la școală în viitor

Evenimentul intitulat „Viitorul Mobilității Școlare în România. Drumul elevilor către un stil de viață activ, sănătos și independent” va avea loc joi, 19 martie 2026, de la ora 10:00, reunind reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și locale, experți în mobilitate urbană, organizații civice, dar și reprezentanți ai părinților și elevilor.

Conferința este organizată de Asociația Urban Bike Revolution și își propune să identifice soluții prin care modul în care copiii se deplasează către școală ar putea fi schimbat în viitor.

Potrivit organizatorilor, obiectivul principal al întâlnirii este crearea unei rețele de orașe și comunități interesate să dezvolte și să implementeze soluții reale pentru mobilitatea școlară activă. Această rețea ar urma să ofere orașelor acces la expertiză, instrumente, date și resurse pentru a reduce problemele generate de deplasările zilnice ale elevilor cu mașina, precum aglomerația, poluarea, nesiguranța rutieră și sedentarismul.

„De mai bine de patru ani ne concentrăm pe tema mobilității școlare ca soluție pentru combaterea traficului, aglomerației, poluării, nesiguranței rutiere, sedentarismului și risipei spațiului public. În același timp, urmărim creșterea nivelului de activitate fizică în rândul generațiilor tinere și oferirea accesului către un stil de viață sănătos și independent”, a declarat Andrei Rusu, fondatorul Urban Bike Revolution.

Acesta a precizat că experiența acumulată în ultimii ani poate fi împărtășită și altor orașe, însă pentru a obține rezultate este nevoie și de soluții la nivel național, inclusiv în ceea ce privește legislația și strategiile publice.

„Atunci când un oraș oferă siguranță și accesibilitate pentru un copil, el devine sigur și accesibil pentru cetățenii de toate vârstele. Nu vorbim doar despre bicicletă ca mijloc de transport, ci și despre mersul pe jos sau utilizarea transportului public”, a adăugat Andrei Rusu.

Organizatorii spun că această primă întâlnire reprezintă un pas concret pentru crearea unei platforme de colaborare între orașe, instituții și comunități, care să testeze și să extindă modele funcționale de mobilitate școlară în România.

Participarea la eveniment este gratuită, însă este necesară înscrierea în prealabil – AICI.