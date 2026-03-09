controale la vânzătorii de flori: polițiștii din sibiu au dat amenzi

Vânzătorii de flori din Sibiu au fost luați la control de polițiști. Oamenii legii au aplicat amenzi.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au desfășurat, în perioada zilei de 8 Martie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale în domeniul comerțului cu flori și aranjamente florale, pe raza municipiului Sibiu.

„În cadrul acțiunii au fost verificați 27 de operatori economici care desfășoară activități comerciale în acest domeniu, fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei, conform O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor suma de 6.187 de lei, identificată ca fiind nejustificată, de la doi operatori economici. Verificările sunt continuate în baza prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 și ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de natură contravențională sau penală, precum și pentru asigurarea respectării legislației în domeniul comercial.