dezbatere la sibiu pentru un centru respiro. ruxandra cibu deaconu: ”e nevoie aproape ca de aer”

Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, anunță o inițiativă menită să sprijine familiile care cresc copii cu nevoi speciale. Aceasta propune înființarea unui Centru Respiro în Sibiu, un mecanism social care să ofere îngrijire temporară copiilor cu dizabilități, astfel încât părinții sau aparținătorii să poată avea momente de respiro pentru rezolvarea unor probleme personale sau medicale.

Potrivit senatoarei, familiile care îngrijesc copii cu dizabilități se confruntă adesea cu situații dificile și cu un program constant de supraveghere, terapii și deplasări la tratamente.

„Sibiul are nevoie de un Centru Respiro, aproape ca de aer. Mulți veți întreba ce este acela și de ce este așa mare nevoie de el. Este un mecanism social destinat familiilor care cresc copii cu nevoi speciale”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu.

Aceasta a explicat că un astfel de centru ar putea oferi îngrijire temporară, în condiții de siguranță și cu personal specializat, pentru copiii cu dizabilități, în momentele în care părinții sunt depășiți de situație sau au nevoie de timp pentru a rezolva alte probleme.

Pentru a discuta concret această inițiativă, pe 19 martie, la Hotel Silva sala Rubin, între orele 16.00 – 19.00, este programată o întâlnire la care sunt invitați specialiști, reprezentanți ai autorităților și organizații neguvernamentale, dar și părinți sau aparținători ai copiilor cu dizabilități.

„Invităm și părinți, aparținători ai copiilor cu dizabilități, pentru că ei știu cel mai bine care le sunt nevoile. Vom discuta despre legislația în vigoare, despre rolurile instituțiilor și despre cum putem pregăti o colaborare eficientă”, a precizat senatoarea.

Vă puteți înscrie pentru participarea la dezbatere – AICI.

Potrivit acesteia, întâlnirea ar urma să se încheie cu un plan și o propunere concretă de politici publice locale, care să sprijine înființarea unui astfel de centru la Sibiu.