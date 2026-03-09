incendiu la sadu: arde acoperișul unei case update

O casă din Sadu a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii sibieni intervin luni dimineață pentru a stinge incendiul.

UPDATE

Pompierii au reușit să stingă incendiul și să limiteze propagarea acestuia, fiind salvate vecinătățile și o parte din casă.

„În urma incendiului a ars acoperișul unei case pe o suprafață de aproximativ 100 mp. De asemena, a fost afectată de incendiu și mansarda casei pe o suprafață de aproximativ 30 mp, precum și bunurile din interior”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a avut nevoie de asistență medicală, a suferit o ușoară intoxicație cu fum și a fost transportat la UPU Sibiu.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs la un coș de fum amplasat necorespunzător.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Sadu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă.

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autocisternă și două echipaje SMURD. De asemenea, intervine și SVSU Sadu. Din primele informații incendiul se manifestă la acoperișul casei, existând risc de propagare”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii.