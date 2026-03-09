mai multe explozii luni dimineață în dubai: avioane de vânătoare văzute pe cer

În dimineața zilei de luni, 9 martie, mai multe explozii au fost auzite în Dubai, iar pe cer au fost observate avioane de vânătoare, în timp ce autoritățile au recomandat locuitorilor să rămână în adăposturi.

Până în prezent, nu există informații oficiale despre eventuale victime sau pagube materiale.

Autoritatea pentru crize și dezastre din Emiratele Arabe Unite a confirmat că apărarea aeriană se confruntă cu o amenințare cu rachete, iar cetățenilor li s-a cerut să „rămână într-un loc sigur”.

Potrivit Mediafax, duminică, ministerul apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că patru persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor iraniene asupra țării. Aceste atacuri vin ca răspuns la operațiunea militară comună desfășurată de Statele Unite ale Americii și Israel, sâmbătă, 28 februarie.

De la începutul conflictului, Emiratele Arabe Unite au detectat sute de rachete și aproape 1.500 de drone, majoritatea fiind neutralizate de sistemele de apărare.