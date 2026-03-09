mai puțini sibieni și-au plătit taxele și impozitele: cifrele arată totuși încasări mai mari

Numărul persoanelor care și-au plătit impozitele în Sibiu este mai mic decât anul trecut, însă banii încasați de Primărie sunt mai mulți, date fiind majorările de taxe. Sibienii care își achită integral impozitele până în 31 martie au parte de o reducere.

Până în 5 martie, Primăria Sibiu a încasat peste 57,6 milioane de lei din taxe și impozite. „De la începutul acestui an și până în data de 5 martie, Direcția Fiscală a înregistrat 68.991 de operațiuni de plăți efectuate de persoane fizice și juridice, încasându-se suma de 57.624.008 lei. În 2025, în aceeași perioadă, au fost realizate 76.853 de operațiuni de plată, în valoare de 49.302.947 lei”, transmite Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

În ceea ce privește modalitățile de plată, din 12 ianuarie și până în prezent, cele mai multe operațiuni s-au efectuat la ghișeele Direcției Fiscale sau la cele poștale, respectiv 31.949 de operațiuni. De asemenea, s-au înregistrat 16.615 plăți prin platforma de e-administrați sau prin aplicația e-Primăria Sibiu. Totodată, 14.837 de plăți s-au făcut prin ghiseul.ro, iar 5.590 de operațiuni au fost efectuate prin ordin de plată, prin aparatele Self Pay sau prin stațiile BRD.

Bine de știut este faptul că, până la data de 31 martie, persoanele care achită integral impozitele datorate pe tot anul 2026 beneficiază de o reducere de 10%, cu mențiunea că reducerea nu se aplică taxei de salubrizare.

