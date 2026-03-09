mașină răsturnată pe autostrada a1, lângă sibiu / foto

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 9 martie, pe autostrada A1, pe sensul de mers Săliște – Sibiu, în zona ieșirii către Aeroportul Internațional Sibiu.

Potrivit primelor informații, o mașină s-a răsturnat pe carosabil, intrat în coliziune cu parapetul median și cu un stâlp. Din fericire, în urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

Traficul rutier în zonă este îngreunat.

Ultima oră