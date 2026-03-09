mașină răsturnată pe autostrada a1, lângă sibiu / foto

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 9 martie, pe autostrada A1, pe sensul de mers Săliște – Sibiu, în zona ieșirii către Aeroportul Internațional Sibiu.
Potrivit primelor informații, o mașină s-a răsturnat pe carosabil, intrat în coliziune cu parapetul median și cu un stâlp. Din fericire, în urma impactului au rezultat doar pagube materiale.
Traficul rutier în zonă este îngreunat.
