mașină răsturnată pe autostrada a1, lângă sibiu / foto

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 9 martie, pe autostrada A1, pe sensul de mers Săliște – Sibiu, în zona ieșirii către Aeroportul Internațional Sibiu.

Potrivit primelor informații, o mașină s-a răsturnat pe carosabil, intrat în coliziune cu parapetul median și cu un stâlp. Din fericire, în urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

Traficul rutier în zonă este îngreunat.