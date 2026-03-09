mitropolitul ardealului a sfințit icoanele noilor ocrotitori ai unei biserici din sibiu / foto

În a doua duminică a Postului Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Sibiu.

În cadrul slujbei, ierarhul a sfințit icoanele noilor ocrotitori ai bisericii, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop și Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

Potrivit site-ului Mitropolia Ardealului, credincioșii au participat în număr mare la Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, pr. Teodor Răduleț, pr. Adrian Răduleț și pr. Ioan Oană de la biserica sibiană, alături de alți slujitori ai sfintelor altare. Mulți dintre credincioși au purtat costume populare, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii.

FOTO Costin Chesnoiu

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a vorbit despre viața și teologia Sfântului Grigorie Palama, cinstit în această duminică a Postului Mare, și a tâlcuit Evanghelia vindecării paraliticului din Capernaum. Ierarhul a subliniat importanța harului divin necreat și a Luminii necreate a slavei dumnezeiești, care se revarsă peste toate cele create prin Taina Bisericii. De asemenea, a amintit că sfinții, prin darul lui Dumnezeu, pot pregusta încă din această viață slava Împărăției cerurilor.

Mesajul Evangheliei a fost prezentat credincioșilor ca o chemare la iubirea aproapelui și la ajutorarea celor aflați în suferință, prin fapte de milă trupească și rugăciune, astfel încât fiecare întâlnire cu cei nevoiași să fie un examen de altruism și compasiune.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a sfințit icoanele noilor ocrotitori ai bisericii, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop și Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, canonizați cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române.