o asistentă din sibiu îmbină medicina cu arta: dariana pictează tablouri inspirate din emoții

La Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu, fiecare decizie contează pentru sănătatea pacienților.

Aici, de peste două decenii, activează Dariana Baltador, asistent medical principal de farmacie, apreciată pentru profesionalismul și atenția ei la detalii.

Munca ei presupune responsabilitate, precizie și dedicare, dar viața ei nu se limitează la rețete și medicamente.

În afara programului, Dariana Baltador își urmează pasiunea pentru pictură, un univers în care emoțiile prind formă și culoare. Pentru ea, arta nu este doar un hobby, ci un spațiu de echilibru și libertate, unde gândurile se transformă în povești pe pânză.

,,Pentru mine, pasiunea de a picta nu este doar un hobby, ci o formă de echilibru, un spațiu în care gândurile mele prind nuanță și sufletul se exprimă liber. Așa cum la locul de muncă există rigoare și responsabilitate, în fața șevaletului există spontaneitate și visare. Toată pasiune mea a pornit dintr-o joacă, colorând pietre de râu. La 50 de ani m-am înscris la Secția de pictură și grafică din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii ,,Ilie Micu” din Sibiu, pentru a studia îndeaproape domeniul.”, mărturisește Dariana.

Potrivit unei postări Facebook a Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, primii pași în pictură au fost simpli și jucăuși, colorând pietre de râu. Dorința de a aprofunda arta a determinat-o ca, la 50 de ani, să se înscrie la Secția de pictură și grafică din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, unde studiază tehnicile și subtilitățile domeniului.

Printre lucrările sale preferate se numără o reinterpretare a celebrului tablou „La blouse roumaine” al lui Henri Matisse, pe care a intitulat-o „La blouse transylvanienne”. Realizată în tehnică mixtă pe pânză, cu dimensiunile de 60 x 60 centimetri, lucrarea reflectă talentul și sensibilitatea Darianei Baltador, care reușește să transforme emoțiile în artă vizuală.

Prin echilibrul între rigoarea profesională și libertatea creativă, Dariana Baltador demonstrează că pasiunea pentru artă poate conviețui armonios cu responsabilitatea medicală.