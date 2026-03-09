o specie de vulturi dispărută de peste 70 de ani din românia, readusă în munții făgăraș

Primele 25 de exemplare de vultur sur au ajuns în România și au fost plasate în voliera de aclimatizare din apropierea comunei Rucăr, județul Argeș.

Păsările fac parte dintr-un program de reintroducere pe termen lung, care vizează formarea unei populații stabile în Masivul Făgăraș.

După mai bine de șapte decenii de absență, sosirea vulturilor marchează un moment istoric pentru conservarea biodiversității și pentru refacerea echilibrului ecosistemelor locale.

Vulturii au fost aduși din Spania și vor petrece primele luni în voliera de 160 mp pentru aclimatizare, fiind monitorizați atent înainte de eliberarea în sălbăticie. Această specie necrofagă contribuie la eliminarea rapidă a carcaselor și la prevenirea bolilor, refăcând un rol esențial în natură.

Specia a dispărut din România de peste 70 de ani.