organizația psd sibiu a sărbătorit familia și femeia / foto

“La Sibiu, am celebrat deopotrivă FAMILIA și FEMEIA, două repere care dau echilibru, sens și continuitate comunității noastre.

Într-o atmosferă caldă, ca într-o mare familie, am avut bucuria de a premia 6 cupluri care aniversează Nunta de Aur, adică 50 de ani de căsnicie. Sunt familii model, care au reușit să împartă, cu bune și cu rele, o jumătate de secol de viață împreună, construind cu respect și iubire un exemplu pentru generațiile tinere.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Părintele Mihai Petian, căruia vreau să îi mulțumesc că ne este aproape.

Din 500 de invitați, mai bine de 400 au fost, evident, femei, într-o seară dedicată recunoștinței și bucuriei de a fi împreună.

Tot în cadrul întâlnirii, am oferit o diplomă de excelență domnului Constantin Rădac, unul dintre cei mai vechi membri PSD Sibiu, cu o activitate de peste 30 de ani. Domnia sa este singurul membru al organizației care a fost premiat și de Președintele României pentru meritele deosebite din cariera profesională.

A fost o seară cu emoție și bucurie, care ne-a reamintit cât de importante sunt aceste momente în care ne strângem împreună, ca o comunitate unită.

De asemenea, Tineretul Social Democrat a celebrat femeia împărțind în Municipiile Sibiu și Mediaș flori aducând zâmbete și bucurii doamnelor și domnișoarelor.

La mulți ani tuturor femeilor! Vă doresc sănătate, împliniri și cât mai multe motive de bucurie!“