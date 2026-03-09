petrolul ajunge cel mai ridicat nivel din ultimii ani: prețurile luni dimineață la benzinăriile din sibiu

Prețul petrolului a crescut puternic înaintea deschiderii piețelor de luni, 9 martie, până la aproximativ 116 dolari pe baril.

Contractele futures pentru petrolul WTI au urcat cu aproximativ 30%, după ce săptămâna trecută înregistraseră deja o creștere record de aproximativ 36%. În același timp, cotația Brent a avansat cu aproximativ 26%, după o creștere de circa 27% în săptămâna precedentă.

Creșterile de pe piața petrolului sunt urmărite cu atenție și în România, deoarece ele se reflectă în prețurile carburanților. Potrivit Peco Online, în municipiul Sibiu și în localitățile din apropiere, benzina standard se vinde în prezent între 8,21 și 8,43 lei pe litru, iar motorina între 8,59 și 8,80 lei pe litru, în funcție de stația de alimentare.

Prețuri benzină (lei/litru)

Stație Localitate / adresă Preț Lukoil Sibiu – Șoseaua Alba Iulia nr. 118 8,21 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 8,21 Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 8,22 Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 8,22 Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 8,22 Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 8,23 Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Șos. Alba Iulia 8,24 Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 8,24 Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 8,24 Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 8,26 Rompetrol Sibiu – Bd. Vasile Milea 8,26 Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 8,26 Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 8,27 Mol Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 8,30 Mol Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 8,30 Mol Sibiu – Calea Șurii Mari 8,30 Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930 8,30 Gazprom Sibiu – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A 8,30 OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 8,30 OMV Sibiu – Bd. Vasile Milea nr. 37B 8,30 OMV Miercurea Sibiului – A1 8,43

Prețuri motorină (lei/litru)

Stație Localitate / adresă Preț Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 8,59 Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 8,59 Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 8,59 Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 8,61 Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Șos. Alba Iulia 8,61 Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 8,61 Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 8,61 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 8,62 Lukoil Sibiu – Șoseaua Alba Iulia nr. 118 8,62 Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 8,64 Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 8,64 Rompetrol Sibiu – Bd. Vasile Milea 8,64 Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 8,64 Mol Sibiu – Calea Șurii Mari 8,67 Mol Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 8,68 Mol Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 8,68 Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930 8,68 Gazprom Sibiu – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A 8,68 OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 8,68 OMV Sibiu – Bd. Vasile Milea nr. 37B 8,68 OMV Miercurea Sibiului – A1 8,80

Potrivit Mediafax, pe piața petrolului există două repere principale după care sunt urmărite prețurile. Unul dintre acestea este Brent crude oil, un tip de țiței extras în Marea Nordului și folosit drept referință pentru cea mai mare parte a tranzacțiilor mondiale. Celălalt este West Texas Intermediate (WTI), petrolul de referință pentru piața din Statele Unite.

În timpul tranzacțiilor de duminică, petrolul american WTI a atins chiar un vârf de aproximativ 119,48 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, potrivit datelor citate de Dow Jones Market Data, platforma de date și statistici financiare a grupului Dow Jones.

Creșterea accelerată a prețurilor este alimentată de îngrijorările investitorilor privind posibilitatea unor perturbări majore ale fluxurilor de petrol din Golful Persic. Un punct critic pentru aprovizionarea globală este Strâmtoarea Hormuz, ruta maritimă prin care trece o parte importantă din exporturile de țiței ale statelor din Orientul Mijlociu. În prezent, mai multe petroliere evită sau întâmpină dificultăți în traversarea zonei.

Pe fondul acestor evoluții, tensiunile s-au extins și pe piețele financiare. Contractele futures pentru acțiunile americane au scăzut puternic, iar cele pentru indicele Dow Jones au coborât cu peste 1.000 de puncte. Contractele indică modul în care investitorii se așteaptă să evolueze bursele înainte de deschiderea oficială a tranzacțiilor. Futures pentru indicele S&P 500 au pierdut peste 2%, iar cele pentru Nasdaq-100 au scăzut cu aproximativ 2,4%.

Analiștii avertizează că o creștere prelungită a prețului petrolului ar putea avea efecte importante asupra economiei globale. La niveluri de peste 100 de dolari pe baril, petrolul mai scump poate duce la creșterea inflației și poate încetini creșterea economică.