povestea ascunsă a casei căsătoriilor din sibiu: puțini știu ce s-a întâmplat în clădirea în care sibienii spun „da”

Clădirea în care acum funcționează Casa Căsătoriilor are o istorie complexă, găzduind de-a lungul secolelor familii de patricieni. În spatelor ușilor închise, în clădirea din Piața Mică a avut loc o poveste de dragoste, care din cauza zvonurile cu privire la infidelități, s-a încheiat printr-o dramă. Până în prezent, au fost oficilizate peste 5.000 de căsătorii.

Actuala clădire în care funcționează Casa Căsătoriilor se regăsește pe fosta incintă de fortificație a Pieții Mici, edificată în secolul al 13-lea. Potrivit istoricului Răzvan Pop, primele construcții de pe această parcelă sunt edificate în secolul al 15-lea după anul 1450 și rețin elemente din fortificațiile precedente. La acel moment clădirea avea o loggie la parter, așa cum aveau toate clădirile din Piața Mică.

Clădirea în care se află Casa Căsătoriilor a aparținut mai multor familii de patricieni, fiind una dintre cele mai impozante din Piața Mică. Una dintre familiile care au deținut clădirea a fost cea a comitelului săsesc Johann Zabanius Sachs von Harteneck, în secolul al 18-lea. La mijlocul secolului următor, în contextul revouționar al anului 1848, a fost sediul statului major al armatei austriece, cantonate la Sibiu.

La finalul secolului, cel mai important proprietar a fost Ludwig Reissenberger, important cercetător sibian și curator al colecțiilor Brukenthal. Tot aici a funcționat diferite magazine, unul deținut de Joseph Scherbaum. Acestea au fost naționalizate de către regimul comunist. Casa a rămas în proprietatea Primăriei Sibiu, care după anul 2000 a demarat a serie de studii, analize și lucrări de restaurare, care au dus la funcționalizarea spațiului, acesta fiind în prezent sediul Casei Căsătoriilor.

Investiție de peste 13 milioane de lei pentru clădirea în care se află Casa Căsătoriilor

Casa Căsătoriilor din Piața Mică nr. 22 a fost deschisă în 14 iunie 2019, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a întregului imobil istoric, monument de clasă A, printr-o investiție în valoare de 13,4 milioane de lei, finanțată din bugetul local.

Primăria Sibiu menționează că lucrările au fost complexe și au presupus printre altele, stabilizarea terenului, consolidarea fundației și a subsolului, reconstruirea porțiunilor de zid prăbușite, refacerea tuturor interioarelor, reabilitarea fațadei exterioare cu mortare speciale, după modelul clădirii originale, inclusiv cu restaurarea fragmentului de pictură de pe fațadă, recondiționarea și restaurarea celorlalte picturile și decorațiunile vechi de pe pereți. Și spațiul exterior a fost amenajat, atât curtea interioară de la intrarea în incintă, cât și grădina exterioară din spatele clădirii cu vedere la Orașul de Jos.

Picturile murale sunt cele care oferă clădirii un farmec aparte. „Tot din perioada renascentistă ne rămân picturile murale exterioare și interioare, remarcând aici Sala Frescă, administrată de Muzeul Național Brukenthal. Clădirea este refăcută în perioada baroc, când este amenajat frontonul teșit, apoi în secolul următor, când loggia este obturată”, spune istoricul Răzvan Pop.

În acest imobil a fost amenajată și Casa Căsătoriilor, în acest cadru potrivit cu caracterul de oraș istoric al Sibiului, fiind apreciată ca locație de perechile de tineri care își încep aici viața de familie. „De la deschiderea Casei Căsătoriilor și până în prezent au fost încheiate aici 5.129 căsătorii”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Casa Căsătoriilor și iubirea care a dus la pierderea capului

În clădirea Casei Căsătoriilor a locuit familia Harteneck, a cărei poveste a rămas întipărită în istoria Sibiului. În urma unui scandal de familie și a zvonurilor legate de infidelitatea soției, capul familiei ajunge victima unui joc politic. Dușmanii săi reușesc să-l condamne și să-l execute. Deși infidelitatea nu a fost cauza reală a condamnării, ea a fost scânteia care a permis înlăturarea sa.

Este o poveste despre cum dragostea, trădarea și politica se pot amesteca fatal, iar aparențele pot deveni arme mortale.

Citește și: Sibiu, orașul iubirilor ascunse: trei povești de dragoste celebre care au traversat secolele

Cununie la 91 de ani în Sibiu

Reamintim că în luna iulie a anului trecut, un cuplu trecut de a doua tinerețe au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă. Povestea de dragoste dintre cei doi a stârnit discuții la momentul respectiv.

Mai exact, un sibian în vârstă de 91 de ani, Simion Ș., s-a căsătorit joi, 31 iulie, cu partenera sa, Tatiana L., în vârstă de 74 de ani. Ceremonia a avut loc la ora 13:00, la Casa Căsătoriilor din Sibiu, în prezența ofițerului de stare civilă. Cei au părăsit clădirea zâmbind, cu buchete de flori în mână.

Citește și: Cununie la 91 de ani în Sibiu. Fiica mirelui contestă mariajul: „Nu este dragoste, e interes” / foto video