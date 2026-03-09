primăria sibiu anunță recalcularea impozitelor: cine sunt principalii beneficiari

Prin Ordonanța de Urgență nr. 9/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 25 februarie, Guvernul României a introdus modificări în Codul Fiscal privind anumite impozite și taxe locale, comparativ cu prevederile stabilite la începutul acestui an.

Categoriile la care au fost aduse modificări sunt următoarele:

Scutiri pentru persoanele cu dizabilități:

În cazul unei clădiri de domiciliu și a terenului aferent, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav, impozitul se reduce cu 50%,

În cazul unei clădiri de domiciliu și a terenului aferent, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%.

De aceleași reduceri beneficiază și reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat.

În cazul autovehiculelor cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc în proprietatea persoanele cu handicap grav sau accentuat cât și a reprezentanților legali ai acestora, impozitul se reduce cu 25%, pentru un singur mijloc de transport, indicat de contribuabil. Această reducere se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, pentru persoanele ce au beneficiat de scutire și în anul 2025, respectiv începând cu luna următoare în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior.

Persoanele ce beneficiază de scutire de la plata impozitului pe mijloace de transport, însă în anul 2025 au beneficiat de scutire pentru mijloace de transport cu capacitate cilindrică mai mare de 2.000 cmc vor trebui să depună o nouă solicitare prin care să solicite scutirea pentru un alt mijloc de transport, cu capacitate mai mică de 2.000 mc.

Scutiri pentru imobile vechi:

În cazul clădirilor cu o vechime de peste 50 de ani, calculată de la data finalizării construcției, valoarea impozabilă a acestora se reduce astfel:

– pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, valoarea de impozitare se reduce cu 15%,

– pentru clădirile cu o vechime de peste 100 ani, valoarea de impozitare se reduce cu 25%.

Recalcularea se va face de către Direcția Fiscală, în această perioadă lucrându-se în programul informatic pentru implementarea modificărilor. Astfel:

În cazul recalculării impozitului pentru imobilele cu o vechime mai mare de 50 de ani, reducerea vechimii se va implementa automat, folosind informațiile incluse deja în program, având în vedere că această categorie a beneficiat până în 2026 de scutiri

În cazul recalculării impozitului pentru persoanele cu dizabilități, Direcția Fiscală va utiliza informațiile Direcției de Asistență Socială și cele ale DGASPC Sibiu pentru a identifica persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat.

Dacă aceste persoane au plătit deja impozitul pentru anul 2026, atunci au următoarele opțiuni:

Pot lăsa sumele deja plătite în contul Direcției Fiscale pentru a fi utilizate pentru plata obligațiilor viitoare sau pentru compensarea altor datorii către bugetul local SAU

Pot formula o cerere pentru recuperarea sumelor plătite în plus. Găsiți aici https://www.sibiu.ro/ro2/pdf/formulare/CERERE_RESTITUIRE.pdf cererea tip pentru solicitarea acestor sume. Aceasta poate fi depusă după finalizarea recalculării impozitelor.