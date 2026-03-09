profesorii din sibiu boicotează simulările examenelor naționale: ”directorii să respecte dreptul celor care au ales să riposteze”

Sindicatul Învățământului Preuniversitar Sibiu, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație “SPIRU HARET”, anunță că 65% dintre membrii organizației și-au exprimat acordul scris pentru boicotarea simulărilor examenelor naționale.

Decizia sindicaliștilor vine ca urmare a mai multor nemulțumiri legate de condițiile de muncă și drepturile angajaților:

majorarea normei didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică, precum și de evaluare curentă, contrar art. 14 din C.C.M.U.N.S.N.C.I.P.;

blocarea ocupării posturilor vacante, generând muncă suplimentară neremunerată

necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului

neplata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreșt

neacordarea sporurilor pentru condiții de muncă

Președintele S.I.P. Sibiu, prof. Stancu Leonard, a declarat:

“Neasigurarea menținerii drepturilor salariale prin abuzul guvernanților, ce compromite resursele generațiilor viitoare, duce la proteste ce se vor desfășura pe o perioadă lungă de timp. Apreciem respectul instituțiilor responsabile care monitorizează, controlează, asigură aplicarea legislației în învățământului preuniversitar și gestionează resursele umane, promovând un echilibru ce dovedește respectarea drepturilor angajaților din învățământ. Instituțional, I.S.J. Sibiu armonizează drepturile resursei umane pe care o gestionează, fiind esențială prevenirea abuzurilor din partea managementului, deoarece și această categorie dintre angajații sistemului suferă efectele abuzului prin mărirea obligației de predare, precum și participarea fortuită la activitățile pe care ceilalți angajați din învățământ au ales să le boicoteze în semn de protest. Subliniem pe acestă cale colegilor directori, ca în cazul în care ei înșiși nu vor boicota simulările, să respecte dreptul celor care au ales riposteze în acest fel pentru interesul tuturor. ”

Sindicatul S.I.P. Sibiu subliniază că boicotul simulărilor este o reacție organizată pentru protejarea drepturilor angajaților din învățământ și pentru prevenirea abuzurilor administrative care afectează întreaga comunitate școlară.