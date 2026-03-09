prognoza meteo pe două săptămâni: la sibiu se anunță și precipitații

În municipiul Sibiu și județul Sibiu, ANM estimează pentru perioada 9 – 16 martie temperaturi maxime în creștere, ajungând până la 16 grade, iar minimele vor urca treptat de la -2…0 grade spre 2…4 grade.

După data de 16 martie, probabilitatea de precipitații va crește, cu intervale în care vor fi ploi slabe, iar temperaturile vor fi ușor mai scăzute. Această tendință se aliniază cu evoluția generală a vremii în Transilvania, unde maximele vor fi de 14–16 grade, iar minimele vor fi negative în primele zile ale intervalului.

Banat

Potrivit Mediafax, în perioada 9 – 11 martie, temperaturile maxime vor urca ușor, de la 15 până la 18 grade, iar minimele vor oscila între 2 și 4 grade. Până la mijlocul lunii, media maximelor se va menține în jur de 18 grade, scăzând ușor după 16 martie spre 16 grade. Probabilitatea de precipitații va crește după 17 martie, iar intervalele cu vreme mai răcoroasă nu sunt excluse.

Crișana

Valorile termice vor fi peste normalul perioadei până spre jumătatea lunii martie. Maximele vor fi între 15 și 18 grade, iar minimele vor crește treptat de la 1 grad în primele nopți la 2–4 grade după 11 martie. Probabilitatea de apariție a ploilor va crește în jurul datei de 13 martie și apoi după 16 martie.

Transilvania și județul Sibiu

În perioada 9 – 23 martie, maximele vor fi între 14 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 12 – 16 martie. Minimele vor fi negative între 10 – 16 martie, între -4 și -2 grade, urcând spre 0 grade după 16 martie. Sunt posibile precipitații slabe după data de 17 martie. Această evoluție va caracteriza și municipiul Sibiu, cu zile mai calde în prima parte a lunii și ploi slabe spre finalul intervalului.

Maramureș

Maximele vor fi între 15 și 18 grade, cu vârful valorilor între 12 și 15 martie. Minimele vor fi negative între 10 și 12 martie, în jur de -1 grad, urcând spre 2 grade după 13 martie. Probabilitatea de precipitații va crește după 16 martie.

Moldova

Maximele vor fi între 14 și 16 grade, iar minimele vor fi de -1 grad între 10 și 13 martie, crescând la aproximativ 1 grad ulterior. Precipitațiile slabe sunt posibile după data de 18 martie.

Dobrogea

Maximele se vor menține în jurul valorii de 12 grade, iar minimele vor fi între 0 și 2 grade în intervalul 10 – 14 martie, crescând apoi la 3 grade. Precipitațiile slabe sunt așteptate după 18 martie.

Muntenia

Maximele vor fi între 14 și 16 grade, iar minimele vor fi de -1 grad în intervalul 10 – 13 martie, crescând apoi la 2 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă precipitațiile slabe sunt posibile după 18 martie.

Oltenia

Maximele vor fi între 13 și 16 grade, cu vârf între 12 și 14 martie. Minimele vor fi în jur de 0 grade între 10 și 12 martie, apoi vor urca ușor la 2 grade. După 17 martie, vor fi posibile precipitații slabe.

Zona montană

În perioada 9 – 23 martie, maximele vor fi între 4 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 11 – 13 martie. Minimele vor fi între -4 și -2 grade, iar precipitațiile slabe, inclusiv ninsoarea, sunt posibile după 16 martie.

În concluzie, prima parte a lunii martie 2026 va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât media normală pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, inclusiv în județul Sibiu, urmată de o creștere a probabilității de precipitații după 16 martie, marcând trecerea treptată la un regim pluviometric mai activ.