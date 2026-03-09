raluca turcan: „recalcularea pensiilor trebuie să fie echitabilă pentru toți”

Deputatul de Sibiu Raluca Turcan a transmis un mesaj public în care a abordat subiectul recalculării pensiilor și modul în care reforma sistemului public ar trebui să asigure tratament corect pentru toți pensionarii.

Potrivit acesteia, reforma pensiilor din sistemul public și procesul de digitalizare inițiate în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Muncii au avut un obiectiv clar, acela de a garanta pensii corecte și echitabile pentru toți seniorii din România.

Raluca Turcan a explicat că noua lege a pensiilor le permite beneficiarilor să își completeze stagiile de cotizare și cu alte documente care dovedesc contribuția, documente ce nu erau recunoscute de legislația anterioară.

Redăm integral mesajul transmis de către Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan

“Recalcularea pensiilor trebuie să fie echitabilă.

Reforma pensiilor din sistemul public și procesul de digitalizare pe care le-am inițiat ca ministru al muncii, au un scop precis: să asigure pensii corecte, echitabile pentru toți seniorii din România.

Astfel, noua lege a permis beneficiarilor să își completeze stagiile și cu alte documente doveditoare ale contribuției, pe care legile anterioare nu le recunoșteau. În procesul de recalculare, însă, au apărut practici diferite de interpretare a legii, în ceea ce privește întocmirea adeverințelor de vechime.

Astfel, unii angajatori au întocmit adeverințe pe baza statelor de plată, alții pe baza fișelor de evidență a retribuțiilor/salariilor, deși această ultimă modalitate nu este prevăzută de lege. Evident că unii oameni s-au simțit nedreptățiți dacă în arhive nu mai existau statele de plată, dar existau fișele de evidență a salariilor.

Îl felicit pe colegul meu, domnul deputat PNL #SorinNacuța, care după mai multe consultări pe care le-a avut cu organizații de profil, mi-a propus să inițiem împreună o propunere legislativă pentru completarea Legii pensiilor, astfel încât adeverințele să poată fi eliberate solicitanților și în baza fișelor de evidență a retribuțiilor/salariilor, aflate în arhiva angajatorului, a deținătorilor legali de arhive sau a operatorilor economici autorizați de Arhivele Naționale.

Este o modificare necesară pentru a elimina diferențele de tratament și pentru a ne asigura că fiecare senior primește pensia pe care a câștigat-o prin muncă.” transmite Raluca Turcan