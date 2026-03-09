revoluție în protecția animalelor în europa: microcip obligatoriu pentru câini și pisici și reguli dure pentru transportul animalelor

Uniunea Europeană traversează o perioadă de reforme masive și ambițioase în domeniul protecției animalelor, recunoscută în prezent ca o prioritate strategică de politică publică la nivel european. Aceste noi norme vizează acoperirea lacunelor din vechea legislație, care nu mai reflectau realitățile actuale sau cele mai recente descoperiri științifice. Reforma aduce schimbări majore în trei domenii principale: bunăstarea animalelor de companie, protecția în timpul transportului a animalelor pentru sacrificat și eliminarea practicilor crude din ferme.

Iată o analiză detaliată a noilor norme și a momentului în care acestea vor deveni obligatorii în statele membre.

1. Bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor

Pentru prima dată în istoria UE, au fost stabilite norme comune pentru protecția câinilor și pisicilor crescuți, ținuți și comercializați în scopuri economice.

Ce prevăd noile norme?

Trasabilitate și microcipare obligatorie: Toți câinii și pisicile din UE vor trebui identificați individual prin microcip și înregistrați în baze de date naționale compatibile și interconectate la nivel european.

Toți câinii și pisicile din UE vor trebui identificați individual prin microcip și înregistrați în baze de date naționale compatibile și interconectate la nivel european. Standarde minime de creștere și adăpostire: Se introduc standarde obligatorii pentru creșterea și îngrijirea acestor animale în adăposturi, pet-shop-uri și canise. Mai mult, vânzarea sau păstrarea câinilor și pisicilor în magazinele de animale (pet-shop-uri) ar urma să fie interzisă.

Se introduc standarde obligatorii pentru creșterea și îngrijirea acestor animale în adăposturi, pet-shop-uri și canise. Mai mult, vânzarea sau păstrarea câinilor și pisicilor în magazinele de animale (pet-shop-uri) ar urma să fie interzisă. Restricții de transport: Pisicile și câinii nu vor putea fi transportați în scopuri comerciale dacă au o vârstă mai mică de 12 săptămâni, iar transportul se va face în condiții stricte de temperatură (între 20°C și 25°C) și umiditate.

Pisicile și câinii nu vor putea fi transportați în scopuri comerciale dacă au o vârstă mai mică de 12 săptămâni, iar transportul se va face în condiții stricte de temperatură (între 20°C și 25°C) și umiditate. Importuri stricte: Animalele importate din țări terțe trebuie să îndeplinească standarde echivalente de bunăstare și să fie microcipate și înregistrate înainte de intrarea în UE.

Când intră în vigoare? Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu pe 25 noiembrie 2025. Noul regulament va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE în cursul anului 2026 și va începe să se aplice la doi ani de la publicare (în 2028), oferind statelor membre timpul necesar pentru conformare. Totuși, anumite norme specifice, cum ar fi cele legate de limitările de vârstă la transportul câinilor și pisicilor, beneficiază de o perioadă de tranziție de 3 ani.

2. Protecția animalelor în timpul transportului

Actualul Regulament (CE) nr. 1/2005 privind transportul animalelor vii (vechi de 20 de ani) va fi abrogat și înlocuit cu norme mult mai stricte, menite să descurajeze transportul pe distanțe lungi și să favorizeze comerțul cu carne și carcase în locul animalelor vii.

Ce prevăd noile norme?

Limitarea strictă a duratei călătoriei: Pentru animalele destinate sacrificării, călătoria rutieră maximă va fi redusă la 9 ore . Pentru alte scopuri, transportul se limitează la secțiuni de maximum 21 de ore, cu o pauză obligatorie de cel puțin o oră după primele 10 ore. După 21 de ore, animalele trebuie descărcate și lăsate să se odihnească minimum 24 de ore.

Pentru animalele destinate sacrificării, călătoria rutieră maximă va fi redusă la . Pentru alte scopuri, transportul se limitează la secțiuni de maximum 21 de ore, cu o pauză obligatorie de cel puțin o oră după primele 10 ore. După 21 de ore, animalele trebuie descărcate și lăsate să se odihnească minimum 24 de ore. Mai mult spațiu: Pentru a reduce stresul, animalele vor beneficia de spații mai mari în camioane, conform recomandărilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Pentru a reduce stresul, animalele vor beneficia de spații mai mari în camioane, conform recomandărilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Condiții pentru vițeii neînțărcați (animale vulnerabile): Aceștia vor putea fi transportați doar dacă au minimum 5 săptămâni și cel puțin 50 kg. Călătoria lor va fi limitată la 8 ore, sau la maximum 19 ore doar dacă vehiculul dispune de un sistem tehnologic avansat care permite hrănirea efectivă cu lapte pe durata transportului.

Aceștia vor putea fi transportați doar dacă au minimum 5 săptămâni și cel puțin 50 kg. Călătoria lor va fi limitată la 8 ore, sau la maximum 19 ore doar dacă vehiculul dispune de un sistem tehnologic avansat care permite hrănirea efectivă cu lapte pe durata transportului. Protecție împotriva temperaturilor extreme: Dacă prognoza indică temperaturi între 25°C și 30°C, transportul zilnic va fi limitat la 9 ore. Dacă temperaturile depășesc 30°C, transportul va fi permis exclusiv pe timp de noapte (între orele 21:00 și 10:00), cu o creștere suplimentară de 20% a spațiului alocat pe animal.

Dacă prognoza indică temperaturi între 25°C și 30°C, transportul zilnic va fi limitat la 9 ore. Dacă temperaturile depășesc 30°C, transportul va fi permis exclusiv pe timp de noapte (între orele 21:00 și 10:00), cu o creștere suplimentară de 20% a spațiului alocat pe animal. Urmărire GPS în timp real: Camioanele vor fi echipate cu sisteme de poziționare în timp real integrate cu platforma europeană TRACES, facilitând autorităților controlul și sancționarea abaterilor de la duratele maxime ale curselor.

Când intră în vigoare? Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial, iar majoritatea prevederilor se vor aplica după o perioadă de 2 ani. Cu toate acestea, pentru a atenua impactul economic enorm asupra transportatorilor și fermierilor, noile norme majore – precum durata maximă a călătoriei, noul spațiu disponibil, regulile pentru vițeii neînțărcați, standardele aspre pentru exportul către țări non-UE și integrarea sistemului GPS – vor beneficia de o perioadă de tranziție de 5 ani. Prin urmare, regulile complete vor deveni literă de lege în întreaga uniune abia la începutul deceniului următor (aproximativ 2031).

3. Eliminarea fermelor de blănuri și a cuștilor (End the Cage Age / Fur Free Europe)

Un alt front deschis de UE în privința bunăstării animalelor privește animalele sălbatice ținute în captivitate pentru producția de lux și animalele de fermă ținute în sisteme de cuști.

Ce prevăd noile norme? Ca răspuns la inițiativele cetățenești „End the Cage Age” și „Fur Free Europe” (susținute de milioane de europeni), instituțiile UE urmăresc interzicerea completă a creșterii în cuști și a fermelor de blănuri, considerându-le practici fundamental imorale, care provoacă suferințe sistemice, automutilare și riscuri de transmitere a bolilor (zoonoze).

Când intră în vigoare? Spre deosebire de primele două regulamente, interdicția la nivelul întregii Uniuni Europene pentru fermele de blănuri este încă în stadiul de elaborare; Comisia Europeană are termen până în martie 2026 să anunțe dacă va propune o interdicție legislativă fermă la nivel european. În cazul eliminării cuștilor („End the Cage Age”), Comisia promisese inițial o propunere pentru eliminarea acestora din 2027, dar unele pachete legislative au suferit amânări. Totuși, presiunea a determinat numeroase state membre să acționeze independent. În România, de exemplu, s-a adoptat deja o lege care interzice creșterea animalelor pentru blană (nurci și șinșile), interdicție care va intra în vigoare la nivel național la 1 ianuarie 2027.

Noile pachete legislative marchează un punct de cotitură major în modul în care UE tratează animalele. Aceste norme transferă accentul de pe simpla eficiență economică a producției pe sustenabilitate și responsabilitate morală. Deși perioadele de tranziție (între 2, 3 și 5 ani) pot părea îndelungate, ele sunt considerate vitale pentru a permite restructurarea tehnologică și logistică a unor industrii care vor trebui să-și regândească fundamental modelele de afaceri. În următorii ani (2026 – 2031), țările Uniunii Europene, inclusiv România, își vor alinia standardele veterinare și comerciale la noile standarde legislative.