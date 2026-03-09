s-au jucat șaisprezecimile cupei. agnita și interstar, printre eliminate

Șaisprezecimile de finală ale Cupei României, faza județeană s-au disputat duminică și nu au fost lipsite de surprize.

În cele șaisprezece partide organizate de AJF Sibiu în șaisprezecimile Cupei, doar una a necesitat prelungiri. Zenit Sibiu a eliminat cu 2-0 în prelungiri pe Miercurea Sibiului 2001.

Păltiniș Rășinari a făcut scorul etapei, 12-0 cu Oltul Turnu Roșu.

Cu gândul la Superliga, FC Agnita s-a prezentat cu juniorii și a pierdut, 1-3 cu ACS Vurpăr. la 2-1 petru gazde, Agnita a ratat un penalty.

Și Interstart Sibiu a fost eliminată din această fază a competiției, 0-3 cu CSC 2 Șelimbăr.