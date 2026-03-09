Șaisprezecimile de finală ale Cupei României, faza județeană s-au disputat duminică și nu au fost lipsite de surprize.
În cele șaisprezece partide organizate de AJF Sibiu în șaisprezecimile Cupei, doar una a necesitat prelungiri. Zenit Sibiu a eliminat cu 2-0 în prelungiri pe Miercurea Sibiului 2001.
Păltiniș Rășinari a făcut scorul etapei, 12-0 cu Oltul Turnu Roșu.
Cu gândul la Superliga, FC Agnita s-a prezentat cu juniorii și a pierdut, 1-3 cu ACS Vurpăr. la 2-1 petru gazde, Agnita a ratat un penalty.
Și Interstart Sibiu a fost eliminată din această fază a competiției, 0-3 cu CSC 2 Șelimbăr.
Ultima oră
- S-au jucat șaisprezecimile Cupei. Agnita și Interstar, printre eliminate acum 2 minute
- Un jucător de la FC Hermannstadt, în dizgrație. ”Munti”: ”Prea multe nu am să îi spun” acum 60 de minute
- Cea mai bună protecție nu se aplică după ce apar problemele, ci înainte. acum 2 ore
- Sentința instanței în cazul șoferului pe Bolt, care a lovit o fetiță pe trotuar la Sibiu: era și băut acum 3 ore
- Controale la vânzătorii de flori: polițiștii din Sibiu au dat amenzi acum 3 ore