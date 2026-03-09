sentința instanței în cazul șoferului pe bolt, care a lovit o fetiță pe trotuar la sibiu: era și băut

Un bărbat din Sibiu a fost condamnat la închisoare după ce, în urmă cu un an, s-a urcat băut la volan și a dat cu mașina peste o adolescentă aflată pe trotuar. Individul a fugit de la fața locului, dar polițiștii l-au prins rapid. De curând el și-a aflat pedeapsa.

Accidentul a avut loc în 13 martie, în jurul orei 14:00, în Sibiu. Individul, în vârstă de 40 de ani, s-a urcat băut la volan, a condus în această stare pe mai multe străzi din oraș, iar pe Aleea Geniștilor a pierdut controlul direcției de deplasare și a ajuns pe trotuar, unde a acroșat o adolescentă în vârstă de 15 ani. Bărbatul nu s-a interesat de starea fetei și a fugit imediat de la locul accidentului. (DETALII AICI)

El a fost prins câteva minute mai târziu la intersecția dintre Bulevardul General Vasile Milea și strada Mirăslău.

Oamenii legii au stabilit atunci că bărbatul conducea un autoturism în regim de ridesharing, respectiv Bolt, și era băut bine. „Avea o alcoolemie de 2,19 g/l alcool pur în sânge la ora 16:05, respectiv 2,01 g/l alcool pur în sânge la ora 17:05”, potrivit datelor de pe rejust.ro.

În urma accidentului, minora a suferit mai multe leziuni și a avut nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale pentru a se vindeca. Ea a suferit o contuzie și escoriații la genunchi, dar nu a rămas internată în spital.

Ce pedeapsă a primit

La audieri, omul s-a prevalat de dreptul la tăcere. În fața instanței, șoferul a recunoscut faptele pentru care a fost trimis în judecată, iar cercetarea judecătorească s-a desfășurat conform procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

De curând, bărbatul, care nu are antecedente penale, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare. Magistrații Judecătoriei Sibiu au dispus suspendarea sub supraveghere a acestei pedepsei pentru o perioadă de 3 ani și 6 luni. În această perioadă, el va trebui să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe orice deplasare depășește 5 zile, dar și dacă își schimbă domiciliul sau locul de muncă. Totodată, a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității timp de 120 de zile și să frecventeze un program de reintegrare socială.

În plus, va trebui să achite și daune materiale în sumă de 1.875 lei către fata rănită, dar și daune morale în valoare de 7.000 lei.