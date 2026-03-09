șofer din cisnădie, urmărit de poliție în județul hunedoara: era beat criță

Un cisnădian în vârstă de 37 de ani a fost urmărit și prins în trafic de polițiști din județul Hunedoara.
Ieri, 8 martie, în jurul orei 15:10, în localitatea Bretea Mureșană, polițiștii Secției de Poliție Rurală Ilia au observat un autoturism care nu a oprit la semnalele echipajului. Conducătorul auto și-a continuat deplasarea, fiind urmărit pe aproximativ 1,5 kilometri.
Verificările au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Și un sibian s-a ales cu dosar penal. Era în ilegalitate din 2023
Tot ieri, 8 martie, în jurul orei 11:30, un echipaj de poliție rutieră aflat în serviciul de control trafic pe strada Jieț, din orașul Petrila, a oprit pentru verificări un tânăr de 25 de ani, din județul Sibiu.
În urma controlului și verificării bazelor de date, polițiștii au constatat că acesta nu avea dreptul de a conduce pe drumurile publice, permisul său de conducere fiind anulat în anul 2023 printr-o sentință penală emisă de Judecătoria Sibiu.
