stradă din centrul sibiului, închisă complet. pompieri și polițiști în zonă / video, foto

O stradă din centrul Sibiului a fost închisă preț de câteva minute. Pompierii și polițiștii s-au deplasat în zonă. 

Pompierii sibieni au fost solicitați să intervină pe strada Faurului, acolo unde mai multe țigle riscau să cadă de pe o clădire. 

Salvatorii au intervenit cu o autoscară și au îndepărtat elementele aflate în pericol de cădere. 

Pentru această intervenție a fost nevoie ca polițiștii să blocheze traficul vreme de câteva minute. 

