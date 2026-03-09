stradă din centrul sibiului, închisă complet. pompieri și polițiști în zonă / video, foto

O stradă din centrul Sibiului a fost închisă preț de câteva minute. Pompierii și polițiștii s-au deplasat în zonă.

Pompierii sibieni au fost solicitați să intervină pe strada Faurului, acolo unde mai multe țigle riscau să cadă de pe o clădire.

Salvatorii au intervenit cu o autoscară și au îndepărtat elementele aflate în pericol de cădere.

Pentru această intervenție a fost nevoie ca polițiștii să blocheze traficul vreme de câteva minute.