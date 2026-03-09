surpriză emoționantă de 8 martie într-un spital din sibiu. o mamă: „nu ne așteptam să fie atât de frumos” / foto video

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu lansează luni, 9 martie, pentru prima dată în istoria unui spital public din județul Sibiu, campania „#Sănătate cu speranță la feminin, în martie”.

Această inițiativă este dedicată femeilor: paciente, aparținătoare și cadre medicale și pune în prim-plan povești de viață, momente artistice și mesaje de încurajare care subliniază importanța sănătății mintale. Practic, în fiecare zi, pe pagina de socializare a spitalului, va fi prezentată o poveste a unei femei, fie pacientă, aparținătoare sau angajată, transmisă cu un mesaj comun: să avem grijă de sănătatea minții noastre.

Primul eveniment al acestei campanii a fost spectacolul festiv „Azi e ziua ta, măicuță!”, organizat vineri, în spitalul din Sibiu, în parteneriat cu Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu.

Evenimentul artistic a fost dedicat pacientelor, mamelor copiilor internați și personalului medical, oferind momente de muzică populară și ușoară susținute de elevii claselor coordonate de profesorii Cosmin Diaconescu, Luminița Dejan și Alin Grecu. Spectacolul poate fi vizionat și online, pe pagina de Facebook a spitalului https://www.facebook.com/psih.dr.ghpreda.sibiu/.

Profesorul Cosmin Diaconescu a subliniat importanța recunoștinței față de figurile feminine din viața noastră:

„Fie că e mamă, soră, fiică, iubită sau prietenă, nu ne imaginăm nicio zi din viață fără ele. Pentru voi, timpul se oprește puțin în loc la fiecare început de primăvară, să vă aducă un omagiu. Trebuie să prețuim fiecare clipă în care le avem alături, ca să nu ajungem la ziua în care să spunem: mi-e dor.”

Spectacolul a generat o emoție profundă în rândul mamelor internate pe Secția Recuperare Neuropsihomotorie Copii. Maria Alexandra Coman, mama fetiței Adina (5 ani), pacientă a dr. Silvia Luca, medic șef Secție Recuperare Neuropsihomotorie, a declarat:

„Spectacolul a fost foarte frumos. Mi-a venit să plâng când au cântat fetele. Tot mi-a plăcut. Aici, la spital, a fost prima dată când am văzut un spectacol cu copiii de la Școala Populară de Arte. Nu ne-am așteptat să fie spectacolul atât de frumos, să ne cânte așa de frumos. Și fetiței mele îi place să cânte, dar mai ales să danseze. Venim la spital de la vârsta de 2 ani și 11 luni a fetiței. Sunt foarte mulțumită de personalul din Secția de Recuperare Neuropsihomotorie Copii. Se cunoaște că am făcut terapii aici, ne ajută. Le doresc și celorlalte mame, multă sănătate, pentru că este cea mai importantă, eu sunt în situația să știu ce înseamnă asta”.

La rândul ei, Antonia Pocol, elevă a Școlii Populare de Arte, a transmis un mesaj de solidaritate: „Vă doresc un an liniștit și frumos, cu multă pace”. Mama acesteia, Natalia, impresionată de spațiul Ergoterapiei spitalului, transformat într-o scenă, a adăugat: „Am văzut aici niște picturi extraordinare. Le doresc tuturor să se bucure de orice moment, pentru că totul este trecător.”

Managerul spitalului, Nicolae Neag, a evidențiat rolul esențial al empatiei în sănătatea mintală:

„Doresc să mulțumesc doamnei manager Alina Vintilă pentru acest spectacol. Pacienții și personalul unității au apreciat în mod deosebit momentele artistice oferite de elevii școlii. Doresc să adresez câteva gânduri și colegelor din spital, cărora le transmit cele mai sincere gânduri de apreciere și recunoștință pentru răbdarea și dedicarea pe care o arată zi de zi în îngrijirea pacienților noștri. Într-un domeniu atât de sensibil precum sănătatea mintală, empatia și profesionalismul fac diferența pentru cei aflați în suferință. Vă mulțumesc pentru implicare și devotament. Împreună contribuim la crearea unui mediu mai bun, atât pentru pacienți, cât și pentru comunitate. Primăvara este simbolul speranței, al începuturilor și al reînnoirii. Vă doresc tuturor – pacienți, aparținători și angajați – sănătate, energie, echilibru și multe momente frumoase, în plan profesional și personal. O primăvară minunată!”

Campania #Sănătate cu speranță la feminin va continua pe tot parcursul lunii martie, punând în lumină poveștile femeilor care trec pragul spitalului, dar și a colegelor noastre, cadre medicale.