tursib, clarificări despre accidentul în care două femei au fost rănite într-un autobuz la sibiu

Tursib explică momentul accidentului de sâmbătă, de pe strada Siretului, atunci când două femei au căzut din autobuz. Mai exact, șoferul autobuzului a uitat să verifice dacă ușile sunt închise.

Două femei au ajuns la spital după ce șoferul autobuzului Tursib, care circula pe Traseul 1 înspre Calea Dumbrăvii, a uitat să verifice dacă ușile sunt închise. Vârstnicele s-au dezechilibrat și au căzut.

„La plecarea din stația Cireşica 2, conducătorul auto al autobuzului a plecat fără a se asigura că ușile vehiculului sunt închise corespunzător. În acel moment, două pasagere de 72 de ani aflate pe scările autobzului s-au dezechilibrat și au căzut pe partea carosabilă, suferind vătămări corporale. Cele două victime au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis Raluca Racz, purtătorul de cuvânt al firmei Tursib.

Tursib investighează incidentul și își cere scuze victimelor. „De asemenea, Tursib s-a autoseziszat fiind demarată o investigație internă pentru a clarifica circumstanțele acestei situații, urmând să stabilim măsurile care vor fi luate.

Ne cerem scuze atȃt faţă de victimele accidentului cȃt şi faţă de toţi pasagerii afectaţi de incident şi vă asigurăm că depunem eforturi constante pentru ca transportul public să se desfăşoare ȋn condiţii de siguranţă”, a mai transmis Racz.

