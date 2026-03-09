un jucător de la fc hermannstadt, în dizgrație. ”munti”: ”prea multe nu am să îi spun”

Transferat vara trecută de FC Hermannstadt, portughezul Diogo Batista nu a intrat în calculele fostului antrenor, Marius Măldărășanu, dar nu intră nici în planurile lui Dorinel Munteanu.

Diogo (25 ani) a venit vara trecută liber de contract de la echipa de Liga 2 din Portugalia, Penafiel și a semnat un contract pentru doi ani, având un salariu de 8.000 euro lunar.

Lusitanul a prins doar șase meciuri de Superliga, totalizând numai 80 de minute și poate fi catalogat cea mai mare eroare din campania de transferuri din vară.

Cu Măldărășanu pe bancă, Diogo a prins doar trei apariții sporadice, cu FCSB (9 minute), Metaloglobus (7 minute) și Oțelul (13 minute).

A mai avut șanse imediat după venirea lui Dorinel Munteanu, care l-a utilizat în trei jocuri consecutive anul trecut, 0-3 cu U Cluj (21 minute), 0-2 Universitatea Craiova (9 minute) și 1-1 cu Petrolul (21 minute). Cel mai mult a jucat în meciul de Cupă de la Botoșani, câștigat de sibieni cu 3-1, în care a bifat 58 de minute.

Cel mai probabil, în iarnă au avut loc negocieri între cele două părți pentru rezilierea contractului, iar jucătorul a refuzat. Astfel, în acest an, el nu a mai prins niciun minut pentru sibieni.

”Diogo face antrenamente cu echipa, din alte motive nu a evoluat până în momentul de față. El trebuie să se pregătească, să fie apt în orice moment, dacă am venoie de el să răspundă prezent, e plătit de club. Prea multe nu am ce să îi spun” a declarat Dorinel Munteanu despre situația portughezului.

Digo Batista și-a început cariera la echipele de juniori ale lui Sporting, Setubal, Benfica, Aves și Estoril. Din 2022 a trecut la seniori și a evoluat doar la Penafiel.