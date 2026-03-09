val de șoferi băuți la volan în sibiu, mediaș și avrig: alcoolemii mari și accidente

În perioada 6-8 martie, polițiștii din județul Sibiu au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația rutieră. În urma controalelor, oamenii legii au constatat 10 infracțiuni la regimul circulației.

Totodată, au fost reținute 33 de permise de conducere, dintre care 8 pentru conducere sub influența alcoolului și 2 pentru depășirea vitezei regulamentare cu peste 50 km/h. De asemenea, polițiștii au retras 44 de certificate de înmatriculare.

În total, au fost aplicate peste 699 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 298.000 de lei. Dintre acestea, 189 de amenzi au fost date pentru depășirea limitei legale de viteză, iar 58 pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Incident în Mediaș

La data de 6 martie, în jurul orei 18:30, un localnic în vârstă de 65 de ani a provocat un accident pe strada Libertății din municipiul Mediaș, efectuând manevra de mers înapoi fără să se asigure și intrând în coliziune cu un autoturism parcat.

Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Coliziune între două autoturisme la Sibiu

Pe 7 martie, în jurul orei 01:00, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Mohu, a condus un autoturism pe bulevardul General Vasile Milea din Sibiu. La intersecția cu strada Luptei, acesta nu a păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu autoturismul unui tânăr de 25 de ani, din Bradu.

Evenimentul a provocat doar pagube materiale. Testarea alcoolscopică a șoferului în vârstă de 54 de ani a indicat 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șofer prins cu alcoolemie peste limita legală

La data de 8 martie, în jurul orei 00:30, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un sibian de 45 de ani, pe DJ 106, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Agnita.

Testarea alcoolscopică a indicat 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducere fără permis în Sibiu

Tot pe 8 martie, în jurul orei 04:40, polițiștii rutieri au oprit pe strada Viilor un autoturism condus de un sibian în vârstă de 71 de ani. Verificările au arătat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce pe drumurile publice, motiv pentru care s-a deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Accident “alcoolizat” în Avrig

Tot ieri, 8 martie, în jurul orei 01:20, un tânăr de 27 de ani, din Dârlos, a pierdut controlul autoturismului pe DJ 105F, în localitatea Avrig, și a intrat într-un indicator rutier.

Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Testarea alcoolscopică a arătat 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.