accidentul cu ambulanța răsturnată la sibiu: smurd-ul avea semnalele acustice și luminoase pornite

Ambulanța lovită în plin de o mașină, în weekend, pe o stradă din municipiul Sibiu, avea pornite semnalele acustice și luminoase. Autospeciala se deplasa către spital.

O ambulanță a fost lovită în plin de o mașină, în weekend, pe bulevardul General Vasile Milea Sibiu. În urma impactului, autospeciala, care transporta o mămică și un copil de 5 luni la spital, s-a răsturnat.

În spațiul public s-au vehiculat diverse ipoteze conform cărora ambulanța nu ar fi circulat cu semnalele acustice și luminoase pornite. Dar, potrivit surselor Ora de Sibiu, acestea erau puse în funcțiune la momentul impactului, întrucât autospeciala circula în regim prioritar către unitatea spitalicească. De asemenea, în apropiere de intersecția cu strada Luptei, echipajul SMURD a pus în funcțiune și un semnal sonor special pentru a-i avertiza pe șoferii aflați în trafic.

Cei patru membri ai echipajului, respectiv trei subofițeri paramedici și un voluntar, dar și mămica bebelușului, nu au fost răniți. În schimb, copilul a suferit o leziune traumatică vertebrală severă, motiv pentru care a fost transferat la Spitalul Marie Curie din București. (DETALII AICI)