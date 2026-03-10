adio, cabluri atârnate pe stâlpi: primăria licitează îngroparea rețelelor pe mai multe străzi importante din sibiu / foto

Pas important pentru îmbunătățirea aspectului estetic al Sibiului. Cablurile suspendate pe stâlpi, aflate pe mai multe străzi importante din oraș, vor fi mutate în subteran.

Municipalitatea a lansat o licitație pentru achiziționarea de servicii de proiectare pentru introducerea în subteran a cablurilor de pe mai multe străzi din oraș. În cadrul acestui proiect sunt incluse: Bulevardul Mihai Viteazul (pe sectorul dintre străzile Iorga și Rahovei), Bulevardul Victoriei (pe sectorul dintre străzile Rennes și Cristian), strada Dealului, strada Maramureșului (de la intersecția cu strada Aurel Popa) – strada Malului – strada Cibinului până la intersecția cu străzile Târgu Fânului, Viitorului și Rusciorului.

În prezent, majoritatea rețelelor de telecomunicații și transmisii de date din Sibiu sunt instalate aerian, pe stâlpii aflați în proprietatea DEER Sibiu (Electrica). Această situație generează un aspect urbanistic neplăcut, vizibil în special pe marile bulevarde și în intersecțiile principale. Primăria își propune să îngroape aceste cabluri, permițând ulterior dezafectarea rețelelor aeriene.

„În cadrul Programelor și Strategiilor de Dezvoltare ale Municipiului Sibiu (PMUD 2021-2030, SIDU 2021-2030) este încurajată realizarea pe teritoriul Municipiului a unei infrastructuri subterane de telecomunicații care să rezolve problemele ce privesc aspectul inestetic al rețelelor de telecomunicații în montaj aerian”, se arată în caietul de sarcini scos la licitație.

Din punct de vedere tehnic, noua canalizație va fi proiectată cu tuburi corugate și HDPE, îngropate la o adâncime de cel puțin 1,1 metri, sub limita de îngheț.

Achiziția serviciilor de proiectare prevede elaborarea documentațiilor tehnice (studiu topografic, studiu de fezabilitate, proiect tehnic), obținerea avizelor de la ISU și Mediu, cât și acordarea asistenței tehnice în timpul execuției lucrărilor. Valoarea contractului se ridică la 264.000 RON.