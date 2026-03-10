anaf ia la purecat patronii firmelor care intră în insolvență pentru a evita taxele

Agenția Națională de Administrare Fiscală va intensifica controalele la firmele aflate în insolvență sau în concordat preventiv, după ce autoritățile au constatat că aceste proceduri sunt folosite în unele cazuri pentru a evita plata taxelor.

Declarația a fost făcută de președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul Conferinței Anuale de Taxe PwC 2026.

„Este strigător la cer să vezi cum la o insolvență firma datorează sume la alte patru firme ale lui, care sunt și ele în insolvență, și dă haircut ANAF-ului sau altor parteneri, pentru că a învățat cum să se joace de-a insolvența”, a declarat Adrian Nica.

Potrivit Digi24, Președintele ANAF a precizat că astfel de situații apar când mai multe companii controlate de același proprietar ajung simultan în insolvență și își datorează bani una alteia, ceea ce poate reduce sau chiar șterge parțial creanțele statului în cadrul procedurilor de reorganizare.

Pentru a preveni aceste practici, ANAF pregătește proceduri mai stricte care vor permite verificarea persoanelor fizice din spatele companiilor cu datorii. Autoritățile vor analiza patrimoniul acestora și vor putea începe proceduri pentru atragerea răspunderii personale, atunci când există suspiciuni că insolvența a fost utilizată pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Scopul măsurii este protejarea bugetului de stat și prevenirea reducerii artificiale a datoriilor prin intermediul rețelelor de firme interconectate. ANAF va acorda o atenție deosebită firmelor aflate în insolvență sau în concordat preventiv, pentru a identifica și sancționa abuzurile.