asistenta din sibiu care a făcut infarct în timpul gărzii: a fost externată, dar starea rămâne gravă

Asistenta medicală în vârstă de 56 de ani, care a suferit un infarct în luna noiembrie, în timpul unei gărzi, a fost externată din spital. Starea sa de sănătate rămâne însă gravă, iar familia încearcă să găsească un centru de recuperare unde femeia ar putea primi îngrijiri de specialitate.

Apropiații asistentei medicale, care făcut infarct în timpul unei găzi, susțin evoluția nu este una favorabilă, iar recuperarea este incertă.

„Nu este prea bine. Nu mai este internată, este acasă. Căutăm un centru să vedem dacă își poate reveni sau nu. Este conștientă, dar nu știm dacă ne recunoaște. Dacă îi spui să ridice mâna, nu prea execută comenzile. Căutăm un centru de recuperare, inclusiv la București, unde să ne spună dacă mai există șanse să își revină”, a declarat un apropiat al asistentei.

Familia așteaptă în prezent și un răspuns de la un centru de recuperare din Târgu Jiu, pentru a afla dacă femeia poate fi internată acolo și ce perspective de recuperare există.

Înainte de a fi transferată la un alt spital, asistenta medicală a fost supusă unei intervenții cardiologice minim invazive. În prezent, rudele speră ca specialiștii din centrele de recuperare să poată oferi mai multe răspunsuri în privința șanselor de recuperare.

Vă reamintim că asistenta lucra pe Secția Medicală 1 a Spitalului Județean Sibiu. La începutul lunii noiembrie, ea a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei i-au acordat imediat îngrijiri medicale de specialitate, reușind să îi salveze viața.