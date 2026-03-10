au început lucrările pe calea șurii mari: cum se circulă în zonă / video, foto

Calea Șurii Mari a intrat într-un amplu proces de modernizare. Lucrările au început în 9 martie și vor dura până în toamnă. Se va lărgi carosabilul, se vor reface trotuarele și se vor amenaja piste pentru biciclete. În aceste 7 luni, se va lucra sub trafic, astfel că șoferii vor trebui să respecte restricțiile impuse în zonă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Primăria a dat startul lucrărilor pe Calea Șurii Mari în 9 martie. Investiția prevede lărgirea carosabilului la două benzi pe sens, refacerea trotuarelor, amenajarea pistelor pentru biciclete în dublu sens, modernizarea rețelelor de apă, canalizare și iluminat public, precum și amenajarea zonelor verzi, cu plantarea a 240 de arbori.

Comisia de Circulație a analizat și avizat o serie de restricții în trafic care să permită desfășurarea lucrărilor programate să se încheie în luna septembrie a acestui an. În prezent, pe această arteră, se circulă îngreunat, dar traficul nu este blocat, astfel că nu este neapărat necesară folosirea unor rute alternative.

În prima etapă, echipele de muncitori lucrează la crearea noilor benzi de circulație, a trotuarelor și la amenajarea zonelor verzi, pe lateralele arterei. În teren sunt mobilizare 4 echipe pentru a lucra concomitent pe toată lungimea străzii. În prezent sunt afectate zonele de parcare de pe toată lungimea străzii de pe ambele sensuri, precum și zona mediană a drumului, de lângă ax, pe tronsonul dintre străzile Mărului și Părului.

După ce lucrările mai sus menționate vor fi finalizate, în etapa a doua, circulația se va muta pe benzile noi, iar constructorul SC Geiger SA va putea interveni pe cele 2 benzi care există în prezent. Astfel, traficul pe această arteră importantă nu se va întrerupe. Nici circulația mijloacelor de transport nu va fi afectată, iar accesul călătorilor în stațiile de autobuz va fi asigurat pe toată perioada lucrărilor.

Șoferii sunt rugați de municipalitate să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte semnificația indicatoarelor și a semnalizării speciale. De asemenea, chiar dacă circulația nu va fi închisă, pentru a evita supraaglomerarea și blocajele, se recomandă utilizarea rutelor alternative, inclusiv centura ocolitoare.

Citește și: Lucrări pe Calea Șurii Mari: Ce restricții sunt în trafic