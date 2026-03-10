bazarul jucăriilor cu suflet revine la racovița

Vineri, 13 martie 2026, Căminul Cultural Racovița va găzdui cea de-a doua ediție a târgului caritabil „Bazarul Jucăriilor cu Suflet”. Evenimentul, organizat de Asociația Timp și Suflet Avrig în colaborare cu Primăria Comunei Racovița și Școala Gimnazială Racovița, își propune să ofere o nouă viață jucăriilor și să dezvolte abilitățile antreprenoriale ale copiilor.

Un târg de copii, pentru copii

Bazarul Jucăriilor cu Suflet este un târg caritabil unde copiii își pot vinde sau schimba jucăriile aflate în stare bună. Aceștia își stabilesc singuri prețurile, învață să negocieze și să gestioneze banii. Mai mult, copiii au posibilitatea de a dona o parte din câștiguri pentru a sprijini alți copii, cultivând astfel empatia și spiritul de solidaritate.

Sprijin pentru comunitate

Evenimentul nu doar că încurajează dezvoltarea personală a celor mici, dar susține și comunitatea locală prin încurajarea donațiilor și sprijinirea familiilor aflate în dificultate. Organizatorii invită toți participanții să vină cu voie bună și inima deschisă.