bloc din sibiu modernizat complet: peste 100 de familii vor plăti mai puțin la încălzire

Primăria Sibiu a anunțat finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică la încă o clădire de locuințe din municipiu. Este vorba despre blocul V4, situat pe Bulevardul Mihai Viteazu, în zona Pieței Aurel Vlaicu.

În urma intervențiilor realizate, cele 106 familii care locuiesc în acest imobil vor beneficia de condiții de confort îmbunătățite și de costuri mai reduse la încălzire.

Printre lucrările efectuate se numără termoizolarea fațadelor și a balcoanelor, montarea de geamuri izolante și reabilitarea acoperișului. Aceste intervenții contribuie la menținerea unei temperaturi mai constante în interiorul apartamentelor și la reducerea consumului de energie pentru încălzire.

De asemenea, casa scării a fost dotată cu un sistem de iluminat eficient energetic, alimentat din panouri solare. În cadrul proiectului au fost refăcute și finisajele exterioare ale clădirii, iar ascensoarele au fost înlocuite cu unele noi.

Potrivit reprezentanților administrației locale, acesta este al nouălea bloc pentru care lucrările de eficientizare energetică au fost finalizate, din totalul de 24 de imobile pentru care Primăria Sibiu a obținut finanțare europeană nerambursabilă. În prezent, lucrările continuă la alte 15 clădiri incluse în același program.