cabana valea aurie se extinde: hotel și pensiune cu restaurant pe strada iazului

Zona aflată la marginea Pădurii Dumbrava și în imediata apropiere a parcului Sub Arini va cunoaște o dezvoltare semnificativă. Proprietarii care dețin restaurantul Cabana Valea Aurie au depus la Primăria Municipiului Sibiu documentațiile necesare pentru transformarea zonei, prin construirea a două unități de cazare: un hotel și o pensiune cu restaurant, ambele pe strada Iazului.

Conform proiectelor urbanistice aflate în consultare publică până în 24 martie, investiția este împărțită pe două loturi adiacente, situate la numărul 2 și 4 pe strada Iazului, în intersecția cu strada Valea Aurie, foarte aproape de restaurantul Cabana Valea Aurie. Ambele terenuri sunt deținute de SARA SUN SRL.

Pensiune cu restaurant lângă Cabana Valea Aurie

Unul dintre proiecte vizează terenul aflat pe strada Iazului, nr. 4, în suprafață de 966 metri pătrați, unde în prezent există construcții cu funcțiunea de locuire și spații de birouri, care ar urma să fie demolate. „Prin aprobarea prezentei documentații de urbanism, se intenționează reintroducerea în circuitul urban și economic a unei parcele care momentan nu este utilizată”, se arată în memoriul de prezentare.

Clădirea propusă pe acest teren va avea un subsol, unde vor fi amenajate locuri de parcare, un parter cu recepție și restaurant și un etaj și o mansardă cu spații de cazare. La nivelul parterului este propusă spre construire și o terasă neacoperită. Regimul de înălțime va fi, deci, S+P+1E+M.

Pensiunea va avea o capacitate de cazare de 10 camere, iar restaurantul va putea găzdui 50 de persoane.

În total se vor amenaja 22 de locuri de parcare, dintre care 14 în subsol. „Se va asigura câte un loc de parcare la două camere de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 camere de cazare. La unitățile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare”, se mai arată în memoriu.

Accesul pietonal către pensiunea cu restaurant se va face atât din strada Valea Aurie, cât și din strada Iazului. Accesul auto se va face doar din strada Valea Aurie.

Hotel cu 18 camere și parcare subterană

Hotelul se va construi tot pe strada Iazului, la numărul 2, pe un teren de 950 metri pătrați. Clădirea va avea un regim de înălțime S+P+1E+M și o suprafață de 332 metri pătrați. Unitatea de cazare va avea 18 camere.

Restul terenului va fi folosit pentru parcări și spații verzi. În proiect sunt propuse 8 locuri de parcare în subsolul clădirii și 6 locuri de parcare supraterane. Atât accesul pietonal, cât și cel al mașinilor, se va face din strada Iazului.

„Planul nostru de dezvoltare a fost să intrăm și pe partea de cazare. Am avut oportunitatea să găsim un teren chiar aici, lângă noi, lângă restaurantul actual. Se vor amenaja două unități, una doar cu cazare, iar cealaltă cu cazare și restaurant. Nu am definitivat încă compartimentarea finală, dar vor fi undeva la 20-25 de camere în ambele unități de cazare. Restaurantul va fi o unitate independentă de actualul nostru local”, au precizat, pentru Ora de Sibiu, proprietarii restaurantului Cabana Valea Aurie, care dețin terenurile de pe strada Iazului.

Sibienii sunt invitați să transmită observații și propuneri cu privire la intenția de elaborare a celor două planuri urbanistice de detaliu până în 24 martie, pe adresa Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2; prin email: pms@sibiu.ro sau prin telefon, 0269-208800 int. 551.