caravana medicală polisano medlife va oferi consultații gratis în agnita

Marți, 24 martie 2026, între orele 08:00 și 14:00, Caravana Medicală Polisano MedLife va fi prezentă din nou în Agnita, oferind consultații endocrinologice gratuite. Această inițiativă vine în sprijinul comunității locale, asigurând accesul la servicii medicale de specialitate fără costuri.
Consultații și ecografii gratuite
În cadrul caravanei, locuitorii din Agnita vor putea beneficia de consultații endocrinologice și ecografii tiroidiene, toate oferite gratuit. De asemenea, pentru cei interesați, există posibilitatea recoltării analizelor medicale, la cerere.
Parteneriate pentru sănătate
Acest eveniment este posibil datorită parteneriatului dintre Clinica Polisano SRL și Asociația Observe Study Maintain Templar Heritage, care susțin această inițiativă menită să îmbunătățească accesul la servicii medicale în comunitățile locale.
