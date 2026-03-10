cățel beagle găsit într-un autobuz tursib la sibiu: stăpânii sunt așteptați să îl revendice / foto

Un cățel din rasa Beagle a fost găsit rătăcind prin Sibiu, încă de luni seara. Patrupedul ar fi fost văzut inițial într-un autobuz Tursib, pe ruta Shopping City Sibiu.

Cățelul a fost găsit, luni seara, în autobuzul Tursib, de pe Traseul 20. Pentru că la momentul respectiv nimeni nu a intervenit pentru a-l prelua, patrupedul a continuat să rătăcească prin oraș și a ajuns marți dimineață în zona Spitalului de Psihiatrie din Sibiu. Ulterior, un sibian s-a oferit să îl ia pentru a-i oferi un adăpost temporar până la găsirea stăpânului.

Cazul a devenit viral pe rețelele de socializare, unde sibienii s-au mobilizat pentru a ajuta la identificarea proprietarilor. Mai multe fotografii cu cățelul au fost publicate pe grupul de Facebook „Animale Pierdute în Sibiu”, iar postarea a fost distribuită de zeci de persoane.

Uitat în autobuz, cățelul și-a găsit o casă temporară

Potrivit informațiilor din grup, cățelul ar fi fost văzut pentru prima dată în seara zilei de 9 martie într-un autobuz Tursib, existând suspiciunea că ar fi fost uitat acolo de stăpâni. A doua zi, în 10 martie, animalul a fost observat din nou, de această dată în curtea Spitalului de Psihiatrie din Sibiu.

Mai mulți sibieni au decis să se implice pentru a-l ajuta. Paula Flutur a observat un comentariu al lui Mihail Vass, care s-a oferit să găzduiască patrupedul până când stăpânii vor fi găsiți. Fără să stea pe gânduri, femeia a preluat cățelul și l-a dus în siguranță la acesta.

În prezent, cățelul este îngrijit într-o casă temporară, însă stăpânii sunt în continuare căutați.

Persoanele care recunosc cățelul sau care au informații despre proprietarii acestuia sunt rugate să ia legătura cu Mihail Vass, cel care îl adăpostește în prezent, la numărul de telefon: 0748 014 659.