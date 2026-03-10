controale în trafic în județul sibiu: doi șoferi depistați conducând fără permis

În județul Sibiu, polițiștii rutieri continuă să depisteze șoferi care pun în pericol siguranța traficului, conducând fără permis sau sub influența alcoolului.

Numărul cazurilor este în creștere, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor majore generate de aceste comportamente.

Primul a avut loc în municipiul Sibiu, pe Calea Șurii Mari, în jurul orei 07:40. La volanul unui autoturism se afla un sibian în vârstă de 63 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat.

Al doilea caz s-a petrecut în localitatea Alma, pe strada Mihai Viteazu, în jurul orei 23:30. Polițiștii au oprit un autoturism condus de un localnic în vârstă de 27 de ani. În urma verificărilor, acesta nu deținea permis de conducere.