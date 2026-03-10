criză în industria auto: volkswagen dă afară peste 50.000 de angajați

Grupul auto Volkswagen a anunțat reduceri semnificative de personal în Germania, după ce profitul companiei a scăzut drastic.

Conducerea estimează că până în 2030 ar putea dispărea aproximativ 50.000 de locuri de muncă, potrivit raportului anual adresat acționarilor și preluat de AFP.

Potrivit Mediafax, profitul după taxe al Volkswagen a scăzut cu 44% anul trecut, ajungând la 6,9 miliarde de euro, cel mai scăzut nivel din 2016. Directorul executiv, Oliver Blume, a declarat că măsura este necesară pentru reducerea costurilor și menținerea competitivității pe piața globală auto.

Extinderea concedierilor la Audi și Porsche

Reducerea personalului nu se limitează doar la marca Volkswagen. Diviziile Audi, Porsche și Cariad, compania de software a grupului, vor fi de asemenea afectate. Scopul este economisirea a aproximativ 15 miliarde de euro anual.

Problemele grupului vin din mai multe direcții: cererea de mașini în Europa stagnează, investițiile în electrice sunt uriașe, iar vânzările din China, cea mai mare piață auto, scad pe fondul concurenței crescute din partea companiilor locale, precum BYD și Geely.

Perspective și avertismente

Directorul financiar, Arno Antlitz, a subliniat că marja de profit nu este suficientă pe termen lung și că reducerea costurilor este singura cale de redresare. Volkswagen vizează o scădere a costurilor cu 20% până în 2028.

Divizia Porsche se confruntă cu dificultăți din cauza cererii mai scăzute pentru modelele electrice și a deciziei de a continua producția de mașini pe benzină. Grupul estimează că marja de profit ar putea scădea și mai mult în 2026, între 4% și 5,5%.

Volkswagen avertizează asupra riscurilor legate de tarifele internaționale, restricțiile comerciale și volatilitatea prețurilor la energie și materii prime, care ar putea afecta rezultatele financiare în următorii ani.