csm, apel către guvern: este nevoie urgent de 850 de judecători

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat, marți, un apel public către Guvern, atrăgând atenția că principala problemă a sistemului judiciar nu o reprezintă pensiile magistraților, ci deficitul de personal.

Potrivit CSM, în prezent lipsesc aproape 850 de judecători – echivalentul unui deficit de 15% – și peste 700 de asistenți ai judecătorilor. Deși în ultimii ani au fost promise angajări, acestea nu s-au materializat.

„Apel către Guvernul României! Nu pensiile blochează justiția. Lipsa personalului blochează justiția! Cetățeanul suportă consecințele!”, se arată într-o postare a CSM pe Facebook.

Conform Digi24, Consiliul subliniază că, deși legea permite angajări în beneficiul justițiabililor, promisiunile nu s-au concretizat:

„200 de grefieri/an – ZERO angajați! În 6 ani s-au promis 600 de grefieri și nu s-a angajat niciunul. Asigurați sedii corespunzătoare pentru oameni și pentru justiție!”

În 27 februarie, președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților, apreciind că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”. CSM s-a opus însă proiectului și a emis un aviz negativ.