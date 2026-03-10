cutremur puternic marți dimineață în largul italiei

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade a lovit Marea Tireniană, în largul coastei de vest a Italiei, în noaptea de luni spre marți.

Seismul a fost resimțit până în orașe aflate la mare distanță, precum Roma și Milano, însă până în acest moment nu au fost raportate pagube semnificative.

Potrivit Mediafax, cutremurul s-a produs la ora 00:03, iar epicentrul a fost localizat în zona maritimă dintre Napoli și insula Capri. Potrivit datelor preliminare, adâncimea seismului a depășit 400 de kilometri.

Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe a estimat magnitudinea la 6,1 și a indicat o adâncime de aproximativ 377 de kilometri.

Localitățile cele mai apropiate de epicentru sunt Anacapri, aflată la circa 8 kilometri, și municipalitatea Capri, la aproximativ 10 kilometri distanță.

Specialiștii explică faptul că adâncimea mare a cutremurului a redus semnificativ efectele resimțite la suprafață. În general, cu cât hipocentrul unui seism este mai adânc, cu atât undele seismice se propagă pe o arie mai extinsă, însă cu o intensitate mai redusă la nivelul solului.

Până la această oră, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale importante. Cu toate acestea, seismul a fost resimțit în mai multe zone ale Italiei, inclusiv pe coasta regiunii Campania, dar și în orașe aflate la sute de kilometri distanță.

Numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au transmis că au simțit cutremurul atât în Roma, cât și în Milano. Specialiștii precizează că percepția unui seism la distanțe mari depinde atât de adâncimea hipocentrului, cât și de caracteristicile terenului din zona afectată.