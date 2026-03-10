descoperire în lupta cu alzheimer: inteligența artificială anticipează boala cu o precizie uluitoare

Cercetătorii de la Institutul Politehnic Worcester din Massachusetts au anunțat că inteligența artificială poate prezice boala Alzheimer cu o precizie de aproape 93%, după analiza a peste 800 de scanări cerebrale RMN.

Sistemul de învățare automată a examinat scanările unor persoane cu vârste între 69 și 84 de ani. Lotul a inclus 281 de scanări cu funcții mentale normale, 332 cu tulburări cognitive ușoare și 202 cu Alzheimer confirmat.

Potrivit Mediafax, algoritmul a studiat 95 dintre cele aproape 200 de regiuni distincte ale creierului, identificând pierderea de volum cerebral în zone esențiale drept principal factor predictiv. Zonele afectate includ hipocampusul, responsabil de memorie, amigdala, implicată în procesarea fricii, și cortexul entorhinal, care gestionează simțul timpului. Modificările în aceste regiuni semnalează debutul bolii.

„Am descoperit că tehnologiile de învățare automată pot analiza cantități mari de date pentru a identifica schimbări subtile”, a explicat Benjamin Nephew, profesor asistent la institut.

Studiul a arătat că boala evoluează diferit în funcție de sex. La femei, pierderea de volum cerebral apare în cortexul temporal mijlociu stâng, implicat în limbaj și percepție vizuală, în timp ce la bărbați zona afectată este cortexul entorhinal drept. Cercetătorii susțin că aceste diferențe ar putea fi legate de modificările hormonale – scăderea estrogenului la femei și a testosteronului la bărbați.

Diagnosticarea timpurie oferă pacienților și medicilor timp crucial pentru a încetini progresia bolii înainte ca simptomele să devină severe. „Diagnosticarea precoce poate fi dificilă, deoarece simptomele se pot confunda cu îmbătrânirea normală”, a subliniat Nephew.

În prezent, peste 7,2 milioane de americani suferă de Alzheimer, conform Alzheimer’s Association. Cercetările continuă pentru identificarea altor factori predictivi ai bolii.