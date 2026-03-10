două grădinițe din mediaș au primit echipamente digitale și mobilier nou: pe listă, table interactive și roboți educaționali

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a efectuat luni, 9 martie, o vizită la Grădinița „Micul Prinț” din municipiu.

Unitatea de învățământ, alături de structura arondată Grădinița „Piticot”, a fost dotată recent cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne prin proiectul finanțat din fonduri europene intitulat „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul Pilonului VI – Politici pentru noua generație, Componenta C15 – Educație, și a avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii educaționale prin dotarea unităților de învățământ cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice moderne. Perioada de implementare a proiectului a fost august 2023 – martie 2026.

În cadrul proiectului, cele două unități de învățământ au primit o serie de echipamente digitale și IT, menite să sprijine procesul educațional modern și interactiv. Printre acestea se numără table interactive, laptopuri, sisteme all-in-one, sisteme de sunet, camere video, imprimante, scannere, PC-uri, routere, dar și echipamente educaționale inovatoare, precum roboți educaționali Photon, ochelari de realitate virtuală și podele interactive.

De asemenea, pentru activitățile sportive și recreative au fost achiziționate numeroase echipamente pentru locul de joacă și pentru activități motrice, printre care mingi de fotbal, saltele și bănci de gimnastică, cercuri pentru sport, seturi de lăzi cu nisip kinetic, discuri din plastic, tobogan, tunel pentru târâre, jaloane, spalier, set de popice, corzi, stegulețe, trambulină, coșuri de baschet și fotbal, piscine cu bile, măsuțe senzoriale, picioroange, seturi de trasee pentru echilibru, tunel cu cort, hamac, fileu pentru volei și ladă pentru depozitarea echipamentelor sportive.

În același timp, sălile de clasă au fost dotate cu mobilier și materiale didactice moderne, care contribuie la crearea unui mediu educațional prietenos și adaptat nevoilor copiilor. Printre acestea se regăsesc dulapuri pentru depozitarea materialelor didactice, măsuțe cu patru locuri, scăunele, băncuțe, rafturi pentru bibliotecă, catedre și scaune pentru cadrele didactice, dar și elemente dedicate activităților educative și de dezvoltare, precum pernuțe, cărți din material textil, fotolii de colț, oglinzi pentru logopedie, eșarfe colorate, costume pentru jocuri de rol, păpuși și cărucioare, veselă și mini-echipamente casnice, pătuțuri pentru păpuși, truse de meserii și jocuri senzoriale.

Prin implementarea acestui proiect, administrația publică locală își propune să sprijine dezvoltarea sistemului educațional din municipiul Mediaș și să ofere copiilor condiții moderne și atractive pentru desfășurarea activităților educaționale.

„Grădinița „Micul Prinț” beneficiază, așa cum beneficiază toate grădinițele din oraș, de toată baza materială pentru ca toți copii să aibă la dispoziție jucării, precum și de un laborator de informatică. Este un laborator de informatică ce dispune de calculatoare și de o tablă interactivă. Mă întreb și îi întreb și pe cei care s-au născut înainte de Revoluție, oare ați visat vreodată ca o grădiniță să fie dotată cu un laborator de informatică?”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.