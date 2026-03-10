efectul războiului din orientul mijlociu: prețul biletelor de avion crește vertiginos

Creșterea bruscă a prețurilor la kerosen, provocată de tensiunile militare din Orientul Mijlociu, începe să se resimtă asupra tarifelor aeriene internaționale.

Mai multe companii au anunțat, în ultimele zile, majorări de prețuri la bilete.

Potrivit Mediafax, prețul combustibilului pentru avioane a urcat în doar câteva zile de la aproximativ 85-90 de dolari pe baril la aproape 150-200 de dolari.

Compania neozeelandeză a majorat tarifele și a suspendat previziunile financiare pentru 2026, din cauza incertitudinii legate de conflict.

Astfel, zborurile interne au înregistrat o creștere de 10 dolari neozeelandezi, cele internaționale pe distanțe scurte cu 20 de dolari neozeelandezi, iar zborurile pe distanțe lungi cu 90 de dolari neozeelandezi. În cazul în care situația persistă, compania estimează posibile ajustări suplimentare ale rețelei și capacității.

Și Qantas, compania aeriană australiană, a anunțat majorări pentru anumite rute internaționale și analizează redirecționarea unei capacități mai mari către Europa, pe fondul perturbărilor din Orientul Mijlociu.

Cererea pe aceste rute rămâne ridicată: factorul de încărcare al zborurilor Qantas către Europa a depășit 90% în martie, față de 75% în mod normal în această perioadă a anului.

Închiderea sau evitarea unor spații aeriene contribuie, de asemenea, la creșterea costurilor. Zborurile dintre Asia și Europa trebuie adesea să urmeze rute mai lungi, ceea ce duce la consum suplimentar de combustibil și la reducerea capacității disponibile.

Unele companii reintroduc și suprataxele pentru combustibil, care fuseseră diminuate în ultimii ani, odată cu scăderea prețurilor petrolului.

Combustibilul reprezintă a doua cea mai mare cheltuială a companiilor aeriene, după salarii, acoperind între 20% și 25% din costurile totale de operare.