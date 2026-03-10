fenomen rar: pești ai „apocalipsei”, eșuați pe o plajă: turiștii spun că e semn rău / video

O observație rară a captat atenția turiștilor în Cabo San Lucas, Mexic: doi pești panglică uriași, denumiți adesea „pești ai Apocalipsei”, au fost văzuți la mal.

Acești giganți ai mărilor trăiesc, de regulă, în abis, la adâncimi de până la aproape 1000 de metri. Peștii măsoară, în medie, între 5 și 7 metri, însă recordul cunoscut atinge impresionanta lungime de 17 metri și aproximativ 200 de kilograme.

Potrivit Mediafax, din imaginile filmate la fața locului, se poate observa corpul lor lung, argintiu, în formă de panglică.

„A fost un moment absolut magic”, a declarat una dintre turiste într-un videoclip postat pe YouTube. Cele două femei au reușit chiar să elibereze una dintre creaturi în mare.

În ciuda aspectului lor impunător, peștii panglică nu reprezintă niciun pericol pentru om, hrănindu-se doar cu plancton și neavând dinți adevărați. De-a lungul anilor, mai multe exemplare moarte au fost aduse la mal și raportate în Cabo San Lucas și în alte zone din sudul Californiei de Jos.

În Taiwan, această specie este cunoscută sub numele de „peștele seismului” sau „peștele apocalipsei”, deoarece pescarii au asociat observațiile sale cu cutremurele care au epicentrul în mare.

Până în prezent, oamenii de știință nu au demonstrat nicio legătură reală între prezența peștilor și activitatea seismică.