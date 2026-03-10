final de aventură: toți elevii și dascălii sibieni blocați în dubai, au ajuns acasă

Toți profesorii și elevii din județul Sibiu, care au rămas blocați în Dubai în urma închiderii temporare a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, s-au întors acasă.
Elevii și profesorii sibieni, rămași în Emiratele Arabe Unite din cauza situației tensionate din regiune, au revenit în România în mai multe etape. O parte dintre ei s-au întors vineri, iar restul au ajuns luni.
„Toți elevii și profesorii s-au întors. Nu mai este nimeni blocat în zona de conflict, inclusiv cei care erau în tranzit. O parte au venit vineri, iar o altă parte au venit ieri”, a declarat Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.
Reamintim că un grup de 17 copii din Sibiu a rămas blocat în Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian. Măsura a fost luată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată.
