improvizația care a dus la tragedie: cum a izbucnit incendiul care a dus la moartea unui bătrânel pe strada siretului

Un bărbat a murit, săptămâna trecută, după ce în garsoniera în care locuia a izbucnit un incendiu. Pompierii au stins rapid flăcările, astfel că celelalte apartamente nu au fost afectate. Salvatorii au stabilit și care a fost cauza izbucnirii incendiului.

Incendiul a izbucnit miercurea trecută într-o garsonieră aflată la etajul 1 al unui bloc de pe strada Siretului din Sibiu. Salvatorii sibieni s-au mobilizat exemplar și au reușit să stingă rapid focul, dar și să ventileze locuința cuprinsă de flăcări.

Ei au stabilit și care a fost cauza probabilă de izbucnire a incendiului.

Cum a luat foc garsoniera

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 70 de ani, era imobilizat la pat și locuia singur, fiind sub supravegherea periodică a fratelui său. Expertiza pompierilor a stabilit că sursa focului a fost un scurtcircuit electric provocat de suprasolicitarea rețelei. Se pare că sibianul utiliza simultan mai multe aparate electrice conectate prin prelungitoare legate în serie, o improvizație care a dus la supraîncălzirea sursei de alimentare și, ulterior, la izbucnirea incendiului.

Locuința omului nu a fost grav afectată, în interior arzând o mașină de cusut și alte câteva bunuri. De asemenea, focul nu s-a extins la apartamentele vecine.

Din nefericire, sibianul nu a supraviețuit acestui cumplit eveniment. Deși a fost resuscitat cu succes de echipajele medicale, el a murit câteva ore mai târziu la spital. (DETALII AICI)