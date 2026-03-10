Au apărut noi imagini cu secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș din Autostrada A1 Sibiu – Pitești.
Lotul, lung de aproape 10 kilometri, include primul tunel veritabil de autostradă din România și ar putea fi deschis circulației încă din această vară, înainte de termenul contractual de anul viitor.
„La 85% stadiul de execuție a lucrărilor, au șanse mari de inaugurare în iulie – august, cu o medie de 3% lunar, sau august – septembrie dacă progresul lunar în teren este de 2,5%”, estimează un pasionat al proiectului.
Totuși, există și voci sceptice: „Pentru cei care visează că e gata până la vară, nu mai visați frumos. Și dacă e gata până în decembrie, e o performanță”, spune un alt comentator.
Potrivit Economica, secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș va fi dată în trafic în august. Acest proiect, cu o valoare de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport 2021 – 2027.
VIDEO Raducu P Drum
Detalii tehnice Secțiunea 4 A1 Sibiu – Pitești:
- Lungime: 9,86 km
- Antreprenor: PORR Construct SRL
- Durata contract: 60 luni (16 luni proiectare, 44 luni execuție)
- Valoare contract: 1,678 miliarde de lei (fără TVA)
- Sursă de finanțare: Programul Transport (PT) 2021-2027
- Stadiu fizic: 85%
- Termen contractual deschidere: 2027
Ultima oră
- Lot de 10 kilometri e aproape finalizat pe A1, Sibiu – Pitești: va fi deschis în vară / video acum 2 minute
- Fenomen rar: pești ai „Apocalipsei”, eșuați pe o plajă: turiștii spun că e semn rău / video acum 17 minute
- Final de aventură: toți elevii și dascălii sibieni blocați în Dubai, au ajuns acasă acum 32 de minute
- Raluca Turcan anunță că legea pentru sprijinirea copiilor cu autism și sindrom Down, e aproape adoptată acum 32 de minute
- Un luptător din Sibiu intră în ring cu un elvețian la Gala EFC. ”Îl fac KO” acum 42 de minute