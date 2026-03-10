lot de 10 kilometri e aproape finalizat pe a1, sibiu - pitești: va fi deschis în vară / video

Au apărut noi imagini cu secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș din Autostrada A1 Sibiu – Pitești.

Lotul, lung de aproape 10 kilometri, include primul tunel veritabil de autostradă din România și ar putea fi deschis circulației încă din această vară, înainte de termenul contractual de anul viitor.

„La 85% stadiul de execuție a lucrărilor, au șanse mari de inaugurare în iulie – august, cu o medie de 3% lunar, sau august – septembrie dacă progresul lunar în teren este de 2,5%”, estimează un pasionat al proiectului.

Totuși, există și voci sceptice: „Pentru cei care visează că e gata până la vară, nu mai visați frumos. Și dacă e gata până în decembrie, e o performanță”, spune un alt comentator.

Potrivit Economica, secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș va fi dată în trafic în august. Acest proiect, cu o valoare de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport 2021 – 2027.

VIDEO Raducu P Drum

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Detalii tehnice Secțiunea 4 A1 Sibiu – Pitești: