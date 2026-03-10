maratonul internațional sibiu: au fost anunțate cele 48 de cauze care intră în cursă

Comunitatea sibiană se mobilizează pentru o nouă ediție a Maratonului Internațional Sibiu, cel mai mare eveniment sportiv de fundraising din România, care va avea loc între 29 și 31 mai.

Cu această ocazie, prezentăm cele 48 de cauze care vor concura anul acesta pentru sprijinirea comunității.

Proiectele selectate în fiecare an la MIS sunt propuse de organizații și grupuri de inițiativă care promit să răspundă nevoilor comunității, prin proiecte atent redactate. Prin participarea la maraton, membrii comunității pot contribui direct la finanțarea acestor inițiative, ca alergători, susținători sau donatori.

Cele 48 de proiecte din 2026 acoperă o gamă variată de domenii relevante pentru dezvoltarea comunității. Toate cauzele, precum și mai multe detalii despre fiecare, se găsesc pe site-ul Maratonului Internațional Sibiu – https://maratonsibiu.ro/proiecte.

Educație — 30 proiecte

Incluziune socială — 13 proiecte

Sănătate — 5 proiecte

Dezvoltare organizațională — 5 proiecte

Artă și cultură — 4 proiecte

Protecția animalelor — 3 proiecte

Sport — 3 proiecte

Conservarea patrimoniului — 3 proiecte

Spații publice — 2 proiecte

Alt domeniu — 2 proiecte

Mediu — 1 proiect

Tehnologie — 1 proiect

Știință — 1 proiect

„Maratonul Internațional Sibiu este mai mult decât o competiție sportivă; este un mecanism prin care comunitatea se mobilizează pentru a susține proiecte cu impact comunitar. Fiecare kilometru alergat și fiecare donație contribuie la transformarea unor idei bune în proiecte concrete pentru Sibiu și pentru comunitățile din jur”, a declarat Ana Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

Despre Maratonul Internațional Sibiu

Maratonul Internațional Sibiu este cel mai mare eveniment sportiv de fundraising din România, organizat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu.

În 14 ediții, evenimentul a reunit peste 52.900 alergători, 5590 de voluntari și 94 de companii partenere, contribuind cu peste 7,2 milioane de lei la finanțarea a 437 de proiecte comunitare din județul Sibiu.

Despre Fundația Comunitară Sibiu

Fundația Comunitară Sibiu este o organizație locală care identifică, promovează și finanțează inițiative și proiecte ale comunității sibiene – ONG-uri, grupuri de inițiativă, companii și persoane fizice – contribuind astfel la dezvoltarea locală și construind o comunitate vie, din care n-ai mai pleca.